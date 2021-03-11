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وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في مستشفى بألمانيا

كان يعاني حالة صحية متدهورة إثر إصابته بسرطان الرئة

توفي رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو، يوم الأربعاء، عن عمر 56 عامًا في مستشفى بألمانيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر مقربة.

وتفصيلاً، عانى باكايوكو من حالة صحية متدهورة إثر إصابته بسرطان الرئة، وتم نقله في حالة خطيرة إلى مؤسسة صحية في فرايبورغ بألمانيا صباح 6 مارس للخضوع للعلاج، قبل أن يتوفى الأربعاء، وفق روسيا اليوم.

وشغل باكايوكو منصب رئيس وزراء ساحل العاج من يوليو 2020 وحتى اليوم.

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وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في مستشفى بألمانيا
سبق

توفي رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو، يوم الأربعاء، عن عمر 56 عامًا في مستشفى بألمانيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر مقربة.

وتفصيلاً، عانى باكايوكو من حالة صحية متدهورة إثر إصابته بسرطان الرئة، وتم نقله في حالة خطيرة إلى مؤسسة صحية في فرايبورغ بألمانيا صباح 6 مارس للخضوع للعلاج، قبل أن يتوفى الأربعاء، وفق روسيا اليوم.

وشغل باكايوكو منصب رئيس وزراء ساحل العاج من يوليو 2020 وحتى اليوم.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:22 AM

وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في مستشفى بألمانيا

كان يعاني حالة صحية متدهورة إثر إصابته بسرطان الرئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو، يوم الأربعاء، عن عمر 56 عامًا في مستشفى بألمانيا، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر مقربة.

وتفصيلاً، عانى باكايوكو من حالة صحية متدهورة إثر إصابته بسرطان الرئة، وتم نقله في حالة خطيرة إلى مؤسسة صحية في فرايبورغ بألمانيا صباح 6 مارس للخضوع للعلاج، قبل أن يتوفى الأربعاء، وفق روسيا اليوم.

وشغل باكايوكو منصب رئيس وزراء ساحل العاج من يوليو 2020 وحتى اليوم.

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