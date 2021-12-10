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بالصور .. ولي العهد يغادر مملكة البحرين

الملك حمد بن عيسى كان في وداعه

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مملكة البحرين بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداع سمو ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمراء والوزراء في الحكومة البحرينية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. ولي العهد يغادر مملكة البحرين
سبق

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مملكة البحرين بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداع سمو ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمراء والوزراء في الحكومة البحرينية.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
04:09 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
11:09 PM

بالصور .. ولي العهد يغادر مملكة البحرين

الملك حمد بن عيسى كان في وداعه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,686

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مملكة البحرين بعد زيارة رسمية.

وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداع سمو ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمراء والوزراء في الحكومة البحرينية.

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