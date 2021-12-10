غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مملكة البحرين بعد زيارة رسمية. وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. كما كان في وداع سمو ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمراء والوزراء في الحكومة البحرينية.

بالصور .. ولي العهد يغادر مملكة البحرين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-10 غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مملكة البحرين بعد زيارة رسمية.



وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.



كما كان في وداع سمو ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمراء والوزراء في الحكومة البحرينية.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 04:09 PM

اخر تعديل 10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 11:09 PM

بالصور .. ولي العهد يغادر مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى كان في وداعه





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غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مملكة البحرين بعد زيارة رسمية.



وكان في وداع سمو ولي العهد بمطار قاعدة الصخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.



كما كان في وداع سمو ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمراء والوزراء في الحكومة البحرينية.