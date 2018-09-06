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فرنسا: مستعدون لمعاقبة "الأسد" إذا استخدم "الكيماوي" في إدلب

"قائد الجيش" توقع القضاء على فلول "داعش" بنهاية نوفمبر

شدد قائد الجيش الفرنسي، فرانسوا لوكوانتر، اليوم الخميس، استعداد قواته لتنفيذ ضربات على أهداف لنظام بشار؛ إذا استخدم أسلحة كيماوية في الهجوم المتوقع على محافظة إدلب.

وقال "لوكوانتر" في كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين: "نحن على استعداد لتنفيذ ضربات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى ... يمكن تنفيذ ذلك على المستوى الوطني، لكن من مصلحتنا القيام بذلك مع أكبر عدد ممكن من الشركاء".

وتوقع قائد الجيش الفرنسي؛ القضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بنهاية نوفمبر المقبل.

وأطلقت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا؛ في أبريل، أكثر من 100 صاروخ، على أهداف تابعة للنظام السوري؛ ردًا على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام.

ويثير احتمال شن هجوم على إدلب؛ قلق وكالات الإغاثة، وأشارت الأمم المتحدة؛ إلى أن نحو نصف من يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من شمال غرب البلاد، وعددهم ثلاثة ملايين، نازحون بالفعل.

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فرنسا: مستعدون لمعاقبة "الأسد" إذا استخدم "الكيماوي" في إدلب
سبق

شدد قائد الجيش الفرنسي، فرانسوا لوكوانتر، اليوم الخميس، استعداد قواته لتنفيذ ضربات على أهداف لنظام بشار؛ إذا استخدم أسلحة كيماوية في الهجوم المتوقع على محافظة إدلب.

وقال "لوكوانتر" في كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين: "نحن على استعداد لتنفيذ ضربات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى ... يمكن تنفيذ ذلك على المستوى الوطني، لكن من مصلحتنا القيام بذلك مع أكبر عدد ممكن من الشركاء".

وتوقع قائد الجيش الفرنسي؛ القضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بنهاية نوفمبر المقبل.

وأطلقت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا؛ في أبريل، أكثر من 100 صاروخ، على أهداف تابعة للنظام السوري؛ ردًا على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام.

ويثير احتمال شن هجوم على إدلب؛ قلق وكالات الإغاثة، وأشارت الأمم المتحدة؛ إلى أن نحو نصف من يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من شمال غرب البلاد، وعددهم ثلاثة ملايين، نازحون بالفعل.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
05:28 PM

فرنسا: مستعدون لمعاقبة "الأسد" إذا استخدم "الكيماوي" في إدلب

"قائد الجيش" توقع القضاء على فلول "داعش" بنهاية نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد قائد الجيش الفرنسي، فرانسوا لوكوانتر، اليوم الخميس، استعداد قواته لتنفيذ ضربات على أهداف لنظام بشار؛ إذا استخدم أسلحة كيماوية في الهجوم المتوقع على محافظة إدلب.

وقال "لوكوانتر" في كلمة أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين: "نحن على استعداد لتنفيذ ضربات إذا استخدمت أسلحة كيماوية مرة أخرى ... يمكن تنفيذ ذلك على المستوى الوطني، لكن من مصلحتنا القيام بذلك مع أكبر عدد ممكن من الشركاء".

وتوقع قائد الجيش الفرنسي؛ القضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بنهاية نوفمبر المقبل.

وأطلقت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا؛ في أبريل، أكثر من 100 صاروخ، على أهداف تابعة للنظام السوري؛ ردًا على ما يشتبه بأنه هجوم بغاز سام.

ويثير احتمال شن هجوم على إدلب؛ قلق وكالات الإغاثة، وأشارت الأمم المتحدة؛ إلى أن نحو نصف من يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من شمال غرب البلاد، وعددهم ثلاثة ملايين، نازحون بالفعل.

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