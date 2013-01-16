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أمطار وبرد والجديد "هطول ثلجي".. "أجواء 36 ساعة" كما يراها "الحصيني"

من اليوم الأحد وحتى نهار الاثنين على أجزاء من مناطق عدة بينها الرياض

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: بحسب نماذج الطقس، فمتوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى نهار الاثنين، أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات برَد.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار والبرَد متوقعان على أجزاء من مناطق: (الباحة، وعسير، والشرقية، وجنوب الرياض)، ويمتدان للإمارات، متوقعًا أمطارًا وهطولًا ثلجيًّا على أجزاء من: (الشمالية، والجوف، وتبوك)، ورياحًا متفاوتة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، الرياض، وكذلك مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على: (غرب الحدود الشمالية، الجوف تبوك) مع رياح نشطة؛ في حين لا يُستبعد تَكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وأجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض)، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف خلال الليل وصباح الغد.

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أمطار وبرد والجديد "هطول ثلجي".. "أجواء 36 ساعة" كما يراها "الحصيني"
سبق

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: بحسب نماذج الطقس، فمتوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى نهار الاثنين، أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات برَد.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار والبرَد متوقعان على أجزاء من مناطق: (الباحة، وعسير، والشرقية، وجنوب الرياض)، ويمتدان للإمارات، متوقعًا أمطارًا وهطولًا ثلجيًّا على أجزاء من: (الشمالية، والجوف، وتبوك)، ورياحًا متفاوتة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، الرياض، وكذلك مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على: (غرب الحدود الشمالية، الجوف تبوك) مع رياح نشطة؛ في حين لا يُستبعد تَكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وأجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض)، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف خلال الليل وصباح الغد.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
10:58 AM

أمطار وبرد والجديد "هطول ثلجي".. "أجواء 36 ساعة" كما يراها "الحصيني"

من اليوم الأحد وحتى نهار الاثنين على أجزاء من مناطق عدة بينها الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: بحسب نماذج الطقس، فمتوقع خلال الـ36 ساعة القادمة من اليوم الأحد وحتى نهار الاثنين، أمطار من خفيفة إلى متوسطة وحبات برَد.

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار والبرَد متوقعان على أجزاء من مناطق: (الباحة، وعسير، والشرقية، وجنوب الرياض)، ويمتدان للإمارات، متوقعًا أمطارًا وهطولًا ثلجيًّا على أجزاء من: (الشمالية، والجوف، وتبوك)، ورياحًا متفاوتة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، الرياض، وكذلك مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على: (غرب الحدود الشمالية، الجوف تبوك) مع رياح نشطة؛ في حين لا يُستبعد تَكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وأجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض)، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف خلال الليل وصباح الغد.

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