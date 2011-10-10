النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة الأولى عالمياً على صعيد مؤشر ربط شبكة الطرق بجانب أمريكا وإسبانيا

وفقاً لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر

حققت المملكة العربية والسعودية تقدماً كبيراً يعدّ الأعلى خلال السنوات السبعة الماضية، وفقاً لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر الجاري. حيث قفزت إلى المركز الـ36 عالمياً متقدمة بثلاثة مراكز عن العام الماضي.

وعلى صعيد محور البنية التحتية للنقل تقدمت 6 مراكز، فيما احتلت المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً العام الماضي 2018م، وعلى صعيد مؤشر جودة البنية التحتية للطرق فبلغ تقدمها 4 مراكز، كما تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزاً عن العام الماضي.

وأكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، ساهم -بفضل الله- في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر ربط الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019م وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة على كل الأصعدة عموماً وعلى صعيد قطاع النقل على وجه الخصوص.

وأبان أن تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها، مكّنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات، والسير نحو تحقيق رؤية 2030م، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث.

المملكة العربية السعودية المملكة وزارة النقل منتدى التنافسية العالمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة الأولى عالمياً على صعيد مؤشر ربط شبكة الطرق بجانب أمريكا وإسبانيا
سبق

حققت المملكة العربية والسعودية تقدماً كبيراً يعدّ الأعلى خلال السنوات السبعة الماضية، وفقاً لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر الجاري. حيث قفزت إلى المركز الـ36 عالمياً متقدمة بثلاثة مراكز عن العام الماضي.

وعلى صعيد محور البنية التحتية للنقل تقدمت 6 مراكز، فيما احتلت المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً العام الماضي 2018م، وعلى صعيد مؤشر جودة البنية التحتية للطرق فبلغ تقدمها 4 مراكز، كما تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزاً عن العام الماضي.

وأكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، ساهم -بفضل الله- في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر ربط الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019م وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة على كل الأصعدة عموماً وعلى صعيد قطاع النقل على وجه الخصوص.

وأبان أن تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها، مكّنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات، والسير نحو تحقيق رؤية 2030م، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
01:28 PM

المملكة الأولى عالمياً على صعيد مؤشر ربط شبكة الطرق بجانب أمريكا وإسبانيا

وفقاً لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
1,706

حققت المملكة العربية والسعودية تقدماً كبيراً يعدّ الأعلى خلال السنوات السبعة الماضية، وفقاً لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر الجاري. حيث قفزت إلى المركز الـ36 عالمياً متقدمة بثلاثة مراكز عن العام الماضي.

وعلى صعيد محور البنية التحتية للنقل تقدمت 6 مراكز، فيما احتلت المركز الأول عالمياً بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً العام الماضي 2018م، وعلى صعيد مؤشر جودة البنية التحتية للطرق فبلغ تقدمها 4 مراكز، كما تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزاً عن العام الماضي.

وأكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، ساهم -بفضل الله- في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر ربط الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019م وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة على كل الأصعدة عموماً وعلى صعيد قطاع النقل على وجه الخصوص.

وأبان أن تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها، مكّنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات، والسير نحو تحقيق رؤية 2030م، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,892
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,433

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة