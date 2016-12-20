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أمير جازان يدشن مركز "محمد بن ناصر" للتوعية من أضرار المخدرات بالداير

أكّد أهمية التعاون وتضافر الجهود لحماية أبناء الوطن من الآفات والسموم

دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مركز الأمير محمد بن ناصر للتوعية الوقائية من أضرار المخدرات بمركز الإيواء بمدينة جازان، ومقر إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الداير بني مالك.

واستمع أمير المنطقة لشرحٍ من المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد القرني، عن مركز الأمير محمد بن ناصر للتوعية الوقائية من أضرار المخدرات الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة، ويوفر التوعية والوقائية من أضرارها بجميع المحافظات والمدن والمراكز التابعة لها، وكذا إدارة مكافحة المخدرات ببني مالك والمهام والواجبات المنوطة بها.

وأكّد أهمية التعاون من قبل جميع الجهات الأمنية والمواطنين والمقيمين من خلال تكاتف وتضافر الجهود في مكافحة المخدرات وحماية أبناء الوطن من هذه الآفات والسموم، مشيدًا بالدور الكبير الذي يُقدمه رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة في خدمة المجتمع.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، ومدير مكافحة المخدرات بجازان العميد سعد بن جليغم.

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أمير جازان يدشن مركز "محمد بن ناصر" للتوعية من أضرار المخدرات بالداير
سبق

دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مركز الأمير محمد بن ناصر للتوعية الوقائية من أضرار المخدرات بمركز الإيواء بمدينة جازان، ومقر إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الداير بني مالك.

واستمع أمير المنطقة لشرحٍ من المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد القرني، عن مركز الأمير محمد بن ناصر للتوعية الوقائية من أضرار المخدرات الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة، ويوفر التوعية والوقائية من أضرارها بجميع المحافظات والمدن والمراكز التابعة لها، وكذا إدارة مكافحة المخدرات ببني مالك والمهام والواجبات المنوطة بها.

وأكّد أهمية التعاون من قبل جميع الجهات الأمنية والمواطنين والمقيمين من خلال تكاتف وتضافر الجهود في مكافحة المخدرات وحماية أبناء الوطن من هذه الآفات والسموم، مشيدًا بالدور الكبير الذي يُقدمه رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة في خدمة المجتمع.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، ومدير مكافحة المخدرات بجازان العميد سعد بن جليغم.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
05:22 PM

أمير جازان يدشن مركز "محمد بن ناصر" للتوعية من أضرار المخدرات بالداير

أكّد أهمية التعاون وتضافر الجهود لحماية أبناء الوطن من الآفات والسموم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، مركز الأمير محمد بن ناصر للتوعية الوقائية من أضرار المخدرات بمركز الإيواء بمدينة جازان، ومقر إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة الداير بني مالك.

واستمع أمير المنطقة لشرحٍ من المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء محمد القرني، عن مركز الأمير محمد بن ناصر للتوعية الوقائية من أضرار المخدرات الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالمنطقة، ويوفر التوعية والوقائية من أضرارها بجميع المحافظات والمدن والمراكز التابعة لها، وكذا إدارة مكافحة المخدرات ببني مالك والمهام والواجبات المنوطة بها.

وأكّد أهمية التعاون من قبل جميع الجهات الأمنية والمواطنين والمقيمين من خلال تكاتف وتضافر الجهود في مكافحة المخدرات وحماية أبناء الوطن من هذه الآفات والسموم، مشيدًا بالدور الكبير الذي يُقدمه رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة في خدمة المجتمع.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر، ومدير مكافحة المخدرات بجازان العميد سعد بن جليغم.

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