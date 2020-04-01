إسبانيا.. مصابو كورونا يتجاوزون 102 ألف و7719 بيوم واحد

عدد الوفيات جرّاء الفيروس وصل إلى 9053 بعد إعلان 864 جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا تجاوز 100 ألف حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 9053.

وقالت وزارة الصحة، وفق "رويترز": عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إسبانيا ارتفع إلى 102136 يوم الأربعاء من 94417 يوم الثلاثاء؛ لتسجل 7719 حالة بيوم واحد.

وأضافت، أن عدد الوفيات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغ رقماً قياسياً جديداً.