النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني

"أمن الدولة" عن مقتل مطلوبين بالدمام: رتّبا لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة بمركبة مفخخة

"ساما" تطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج

بهدف تدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج والذي يهدف إلى تدريب حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي.
ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة، إذ سيمتد لمدة 7 أشهر ابتداءً من شهر مارس 2020، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا.
ودعت مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى الإطلاع على شروط التقديم والتسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من 29 ديسمبر 2019 إلى 16 يناير 2020.

مؤسسة النقد العربي السعودي القطاع المالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ساما" تطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج والذي يهدف إلى تدريب حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي.
ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة، إذ سيمتد لمدة 7 أشهر ابتداءً من شهر مارس 2020، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا.
ودعت مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى الإطلاع على شروط التقديم والتسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من 29 ديسمبر 2019 إلى 16 يناير 2020.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
04:42 PM

"ساما" تطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج

بهدف تدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
941

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج والذي يهدف إلى تدريب حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل في القطاع المالي.
ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة، إذ سيمتد لمدة 7 أشهر ابتداءً من شهر مارس 2020، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا.
ودعت مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى الإطلاع على شروط التقديم والتسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على موقع المؤسسة الإلكتروني، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من 29 ديسمبر 2019 إلى 16 يناير 2020.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,568
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,941
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,464

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة