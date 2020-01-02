المملكة تدين وتستنكر الاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة في بغداد

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.
واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.
واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.وزارة الخارجية السفارة الأمريكية ببغداد
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.
واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.
واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.