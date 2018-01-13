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سيلزفورس: ارتفاع مبيعات موسم التسوق الإلكتروني 2019 بنسبة 8%

بلغت 723 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم.. نشاط في "انقر واستلم"

كشفت "سيلزفورس"، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء، اليوم؛ عن تقريرها الخاص بالتسوق الإلكتروني لموسم العطلات 2019، والذي أشار إلى زيادة بنسبة 80% في الإنفاق الإلكتروني خلال موسم التسوق لعام 2019؛ حيث بلغت قيمة الإنفاق العالمي 723 مليار دولار أمريكي.

في الأسبوع الذي سبق انطلاق أسبوع التسوق الإلكتروني، ارتفعت حركة البيانات الرقمية بنسبة 13%، في حين ارتفعت طلبات الشراء الإلكتروني بنسبة 9% مقارنة بالعام 2018 "10%" من طلبات الشراء الإلكتروني، و5% من العائدات الرقمية جاءت من قنوات مدعومة بآليات الذكاء الاصطناعي.

حقّق أسبوع التسوق الإلكتروني 2019 رقمًا قياسيًّا؛ حيث ارتفعت الإيرادات الرقمية العالمية بنسبة 15% لتصل إلى 143 مليار دولار.

شهدت المتاجر الإلكترونية التي توفر خدمة "انقر واستلم" نشاطًا أكبر من قبل المتسوقين عبر الإنترنت بنسبة 56%، وبلغت حصتها من العائدات الرقمية 18%.
شكّل الهاتف المحمول أبرز جهاز مستخدم في حركة المرور الرقمية وطلبات الشراء.

وشهدت أيام الذروة ما يصل إلى 80% من الحركة الرقمية، و65% من الطلبات الرقمية تمت عبر أجهزة محمولة.

وقال نائب رئيس قطاع الاستراتيجيات الخاصة بتجارة التجزئة لدى "سيلزفورس" روب جراف: "حققت المتاجر الإلكترونية نجاحًا لافتًا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الأجهزة الجوالة، وخدمة الاستلام من المتاجر، وعمليات التخصيص القائمة على الذكاء الاصطناعي، وعبر المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويتوجب على العلامات التجارية خلال العام 2020 النظر في أساليب جديدة لدمج هذه التجارب في المتاجر التقليدية بهدف توفير أفضل تجربة تسوق على الإطلاق".

سيلزفورس التسوق الإلكتروني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سيلزفورس: ارتفاع مبيعات موسم التسوق الإلكتروني 2019 بنسبة 8%
سبق

كشفت "سيلزفورس"، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء، اليوم؛ عن تقريرها الخاص بالتسوق الإلكتروني لموسم العطلات 2019، والذي أشار إلى زيادة بنسبة 80% في الإنفاق الإلكتروني خلال موسم التسوق لعام 2019؛ حيث بلغت قيمة الإنفاق العالمي 723 مليار دولار أمريكي.

في الأسبوع الذي سبق انطلاق أسبوع التسوق الإلكتروني، ارتفعت حركة البيانات الرقمية بنسبة 13%، في حين ارتفعت طلبات الشراء الإلكتروني بنسبة 9% مقارنة بالعام 2018 "10%" من طلبات الشراء الإلكتروني، و5% من العائدات الرقمية جاءت من قنوات مدعومة بآليات الذكاء الاصطناعي.

حقّق أسبوع التسوق الإلكتروني 2019 رقمًا قياسيًّا؛ حيث ارتفعت الإيرادات الرقمية العالمية بنسبة 15% لتصل إلى 143 مليار دولار.

شهدت المتاجر الإلكترونية التي توفر خدمة "انقر واستلم" نشاطًا أكبر من قبل المتسوقين عبر الإنترنت بنسبة 56%، وبلغت حصتها من العائدات الرقمية 18%.
شكّل الهاتف المحمول أبرز جهاز مستخدم في حركة المرور الرقمية وطلبات الشراء.

وشهدت أيام الذروة ما يصل إلى 80% من الحركة الرقمية، و65% من الطلبات الرقمية تمت عبر أجهزة محمولة.

وقال نائب رئيس قطاع الاستراتيجيات الخاصة بتجارة التجزئة لدى "سيلزفورس" روب جراف: "حققت المتاجر الإلكترونية نجاحًا لافتًا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الأجهزة الجوالة، وخدمة الاستلام من المتاجر، وعمليات التخصيص القائمة على الذكاء الاصطناعي، وعبر المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويتوجب على العلامات التجارية خلال العام 2020 النظر في أساليب جديدة لدمج هذه التجارب في المتاجر التقليدية بهدف توفير أفضل تجربة تسوق على الإطلاق".

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
11:58 AM

سيلزفورس: ارتفاع مبيعات موسم التسوق الإلكتروني 2019 بنسبة 8%

بلغت 723 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم.. نشاط في "انقر واستلم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت "سيلزفورس"، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء، اليوم؛ عن تقريرها الخاص بالتسوق الإلكتروني لموسم العطلات 2019، والذي أشار إلى زيادة بنسبة 80% في الإنفاق الإلكتروني خلال موسم التسوق لعام 2019؛ حيث بلغت قيمة الإنفاق العالمي 723 مليار دولار أمريكي.

في الأسبوع الذي سبق انطلاق أسبوع التسوق الإلكتروني، ارتفعت حركة البيانات الرقمية بنسبة 13%، في حين ارتفعت طلبات الشراء الإلكتروني بنسبة 9% مقارنة بالعام 2018 "10%" من طلبات الشراء الإلكتروني، و5% من العائدات الرقمية جاءت من قنوات مدعومة بآليات الذكاء الاصطناعي.

حقّق أسبوع التسوق الإلكتروني 2019 رقمًا قياسيًّا؛ حيث ارتفعت الإيرادات الرقمية العالمية بنسبة 15% لتصل إلى 143 مليار دولار.

شهدت المتاجر الإلكترونية التي توفر خدمة "انقر واستلم" نشاطًا أكبر من قبل المتسوقين عبر الإنترنت بنسبة 56%، وبلغت حصتها من العائدات الرقمية 18%.
شكّل الهاتف المحمول أبرز جهاز مستخدم في حركة المرور الرقمية وطلبات الشراء.

وشهدت أيام الذروة ما يصل إلى 80% من الحركة الرقمية، و65% من الطلبات الرقمية تمت عبر أجهزة محمولة.

وقال نائب رئيس قطاع الاستراتيجيات الخاصة بتجارة التجزئة لدى "سيلزفورس" روب جراف: "حققت المتاجر الإلكترونية نجاحًا لافتًا فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية عبر الأجهزة الجوالة، وخدمة الاستلام من المتاجر، وعمليات التخصيص القائمة على الذكاء الاصطناعي، وعبر المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويتوجب على العلامات التجارية خلال العام 2020 النظر في أساليب جديدة لدمج هذه التجارب في المتاجر التقليدية بهدف توفير أفضل تجربة تسوق على الإطلاق".

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