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فاوتشي: على الهند بفرض إغلاق على الصعيد الوطني لاحتواء كورونا

قال: أعتقد أن الأهم حاليًّا هو الحصول على الأكسجين والمعدات والأدوية

أشار المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي في تصريحات نشرت، اليوم السبت، إلى أنه سيكون على الهند فرض إغلاق على مدى عدة أسابيع لاحتواء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد.

وقاومت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حتى الآن فرض إغلاق على الصعيد الوطني؛ تجنّبًا لتكرار تجربة الإغلاق العام الماضي التي عانى كثيرون على إثرها وشكّلت ضربة للاقتصاد.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن فاوتشي قوله في مقابلة: "أعتقد أن الأهم حاليًّا هو الحصول على الأكسجين والمعدات والأدوية ومعدات الوقاية وغير ذلك".

وأضاف: "لكن من بين الأمور الأخرى التي يجب أن تتم فورًا إصدار أمر بإغلاق البلاد"؛ بحسب "الفرنسية".

وقال: "إذا فرض الإغلاق فلا حاجة إلى أن يتم ذلك لمدة ستة أشهر. يمكن فرض إغلاق مؤقت لوضع حد لدوامة انتقال العدوى". وأشار إلى أن "أحدًا لا يحب إغلاق البلاد.. لكن إذا قمتم بالأمر لمدة أسابيع عدة فقط، يمكن أن يكون لذلك تأثير مهم على ديناميكية تفشي الفيروس".

وسجّلت الهند أكثر من 400 ألف إصابة جديدة السبت بعدما أحصت أكثر من سبعة ملايين حالة في نيسان/أبريل؛ ما أدى إلى إغراق النظام الصحي في مناطق عدة.

وفرضت ولايات عدة قيودًا، خصوصًا في ماهاراشترا (غرب) والعاصمة نيودلهي؛ حيث باتت المستشفيات على حافة الانهيار.

ومددت السلطات الإغلاق في نيودلهي لأسبوع إضافي السبت.

المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي

الرئيسية/ أخبار العالم

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فاوتشي: على الهند بفرض إغلاق على الصعيد الوطني لاحتواء كورونا
سبق

أشار المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي في تصريحات نشرت، اليوم السبت، إلى أنه سيكون على الهند فرض إغلاق على مدى عدة أسابيع لاحتواء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد.

وقاومت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حتى الآن فرض إغلاق على الصعيد الوطني؛ تجنّبًا لتكرار تجربة الإغلاق العام الماضي التي عانى كثيرون على إثرها وشكّلت ضربة للاقتصاد.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن فاوتشي قوله في مقابلة: "أعتقد أن الأهم حاليًّا هو الحصول على الأكسجين والمعدات والأدوية ومعدات الوقاية وغير ذلك".

وأضاف: "لكن من بين الأمور الأخرى التي يجب أن تتم فورًا إصدار أمر بإغلاق البلاد"؛ بحسب "الفرنسية".

وقال: "إذا فرض الإغلاق فلا حاجة إلى أن يتم ذلك لمدة ستة أشهر. يمكن فرض إغلاق مؤقت لوضع حد لدوامة انتقال العدوى". وأشار إلى أن "أحدًا لا يحب إغلاق البلاد.. لكن إذا قمتم بالأمر لمدة أسابيع عدة فقط، يمكن أن يكون لذلك تأثير مهم على ديناميكية تفشي الفيروس".

وسجّلت الهند أكثر من 400 ألف إصابة جديدة السبت بعدما أحصت أكثر من سبعة ملايين حالة في نيسان/أبريل؛ ما أدى إلى إغراق النظام الصحي في مناطق عدة.

وفرضت ولايات عدة قيودًا، خصوصًا في ماهاراشترا (غرب) والعاصمة نيودلهي؛ حيث باتت المستشفيات على حافة الانهيار.

ومددت السلطات الإغلاق في نيودلهي لأسبوع إضافي السبت.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
07:41 PM

فاوتشي: على الهند بفرض إغلاق على الصعيد الوطني لاحتواء كورونا

قال: أعتقد أن الأهم حاليًّا هو الحصول على الأكسجين والمعدات والأدوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشار المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي في تصريحات نشرت، اليوم السبت، إلى أنه سيكون على الهند فرض إغلاق على مدى عدة أسابيع لاحتواء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد.

وقاومت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حتى الآن فرض إغلاق على الصعيد الوطني؛ تجنّبًا لتكرار تجربة الإغلاق العام الماضي التي عانى كثيرون على إثرها وشكّلت ضربة للاقتصاد.

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" عن فاوتشي قوله في مقابلة: "أعتقد أن الأهم حاليًّا هو الحصول على الأكسجين والمعدات والأدوية ومعدات الوقاية وغير ذلك".

وأضاف: "لكن من بين الأمور الأخرى التي يجب أن تتم فورًا إصدار أمر بإغلاق البلاد"؛ بحسب "الفرنسية".

وقال: "إذا فرض الإغلاق فلا حاجة إلى أن يتم ذلك لمدة ستة أشهر. يمكن فرض إغلاق مؤقت لوضع حد لدوامة انتقال العدوى". وأشار إلى أن "أحدًا لا يحب إغلاق البلاد.. لكن إذا قمتم بالأمر لمدة أسابيع عدة فقط، يمكن أن يكون لذلك تأثير مهم على ديناميكية تفشي الفيروس".

وسجّلت الهند أكثر من 400 ألف إصابة جديدة السبت بعدما أحصت أكثر من سبعة ملايين حالة في نيسان/أبريل؛ ما أدى إلى إغراق النظام الصحي في مناطق عدة.

وفرضت ولايات عدة قيودًا، خصوصًا في ماهاراشترا (غرب) والعاصمة نيودلهي؛ حيث باتت المستشفيات على حافة الانهيار.

ومددت السلطات الإغلاق في نيودلهي لأسبوع إضافي السبت.

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