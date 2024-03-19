لحمايتك من "كورونا".. كيف تنظف منزلك بطريقة مثالية؟

لن تستغرق سوى دقائق معدودة وتقلل احتمالية الإصابة بالفيروس

دقائق قليلة تستغرقها في تنظيف منزلك يوميًّا، قد تُحدث فرقًا كبيرًا في حياتك، وتقلل من احتمالية إصابتك بفيروس كورونا المستجد؛ لكن علينا أولًا معرفة أفضل طريقة لتنظيف المنزل، وأي المواد أفضل لقتل الفيروسات.

ونقل موقع "الحرة" عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه يجب تنظيف المنزل مرة واحدة يوميًّا، باستخدام المنظفات التي تقتل الجراثيم بشكل كبير، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المواد، يمكن الاعتماد على الماء والصابون؛ على الرغم من أن ذلك لن يقتل كل الجراثيم؛ إلا أن التنظيف بالماء والصابون سيكون فعالًا في إزالة الفيروسات التاجية والجراثيم الأخرى من الأسطح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب تنظيف الأماكن التي تلمسها كثيرًا وتترك فيها بصمتك أنت وعائلتك أكثر من مرة طوال اليوم، مثل مقابض الباب ومفاتيح الإضاءة وأبواب الثلاجة والميكرويف وريموت التليفزيون والطاولات ومقابض الحمام ومقابض الصنبور.

وقالت الدكتورة كريسي وودز، عالمة الأوبئة والمدير الطبي للوقاية من العدوى في جبل سيناء ويست في نيويورك: "حاول أن تغسل يديك عندما تصل إلى المنزل، وحاول أن تنظيف بعض المناطق عالية اللمس، هذه نصيحة جيدة حتى بدون كورونا".

ونصحت "وودز" باستخدام القفازات عند تنظيف المنزل، وفي حال عدم توفرها يجب التأكد من غسل اليدين قبل التنظيف وبعده، كما نصحت بغسل القفازات إذا كنت ستعيد استخدامها، ويفضل استخدام قفازات منفصلة للحمام والمطبخ عن باقي الشقة.

وأكدت أنه عندما تصل إلى المنزل، يجب أن تخلع حذاءك بالخارج وتغسل يديك على الفور لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.