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بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية

بدأ نادي المحامل للفروسية بمنطقة جازان، اليوم، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية على فنون والفروسية وركوب الخيل، وذلك بمقر النادي بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح مدير النادي الدكتور محمد بن علي قحل أن الدورات تشمل "أساسيات ركوب الخيل، وقفز الحواجز وعسف الخيل وإيوائه"، مبينا أن عدد المشاركين في الدورات بلغ "40" متدرباً، إضافة لـ "15" متدربة يتلقين تدريباتهن على يد إحدى المدربات بالقسم النسائي بالنادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية
سبق

بدأ نادي المحامل للفروسية بمنطقة جازان، اليوم، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية على فنون والفروسية وركوب الخيل، وذلك بمقر النادي بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح مدير النادي الدكتور محمد بن علي قحل أن الدورات تشمل "أساسيات ركوب الخيل، وقفز الحواجز وعسف الخيل وإيوائه"، مبينا أن عدد المشاركين في الدورات بلغ "40" متدرباً، إضافة لـ "15" متدربة يتلقين تدريباتهن على يد إحدى المدربات بالقسم النسائي بالنادي.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
06:00 PM

بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأ نادي المحامل للفروسية بمنطقة جازان، اليوم، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية على فنون والفروسية وركوب الخيل، وذلك بمقر النادي بمحافظة أحد المسارحة.

وأوضح مدير النادي الدكتور محمد بن علي قحل أن الدورات تشمل "أساسيات ركوب الخيل، وقفز الحواجز وعسف الخيل وإيوائه"، مبينا أن عدد المشاركين في الدورات بلغ "40" متدرباً، إضافة لـ "15" متدربة يتلقين تدريباتهن على يد إحدى المدربات بالقسم النسائي بالنادي.

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