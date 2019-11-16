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قيمة "أبل" تتجاوز قطاع الطاقة الأمريكي بعدما تخطت الـ"تريليون دولار"

أغلقت تداولات الخميس عند 1.17 تريليون.. أفضل الشركات قيمةً بالعالم

تجاوزت القيمة السوقية لشركة "أبل" القيمة الإجمالية لقطاع الطاقة الأمريكي، وهو أمر لم تحققه أي شركة تقنية من قبل، بحسب ما كشفت عنه بيانات مالية حديثة في الولايات المتحدة.

وأكد محللون في مصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، أن "أبل "حققت هذا الرقم، بعدما استطاعت في وقت سابق أن تصبح أول شركة في العالم تتخطى قيمتها السوقية تريليون دولار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أغلقت الشركة العملاقة تداولات الخميس، عند قيمة سوقية تقدر بـ1.17 تريليون، محافظة على مركزها كأفضل الشركات قيمة في العالم.

أما مؤشر الطاقة الأمريكي "S&P" فأغلق التداولات عند قيمة سوقية تبلغ 1.13 ترليون دولار، وفق ما نقل موقع "ماركتس إنسايدر".

واستطاعت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" أن تحقق هذا الإنجاز في البورصة، بعدما أبهرت المستثمرين بالعائدات التي جرى تحقيقها في الفصل الضريبي الرابع.

وبموجب قرار الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، فقد بدأت السنة الضريبية لـ2019، في مطلع أكتوبر 2018، وانتهت في الثلاثين من سبتمبر الماضي.

وتفوقت "أبل" على توقعات "وول ستريت"، سواءً على مستوى المداخيل أو الأرباح، رغم تباطؤ مبيعات هاتف "آيفون"، مقارنةً برواج الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة "أبل" بنسبة 8%، منذ الثلاثين من أكتوبر الماضي، رغم المنافسة الشرسة لسوق الهواتف الذكية في العالم.

أبل قطاع الطاقة الأمريكي الولايات المتحدة بنك أوف أمريكا ميريل لينش

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قيمة "أبل" تتجاوز قطاع الطاقة الأمريكي بعدما تخطت الـ"تريليون دولار"
سبق

تجاوزت القيمة السوقية لشركة "أبل" القيمة الإجمالية لقطاع الطاقة الأمريكي، وهو أمر لم تحققه أي شركة تقنية من قبل، بحسب ما كشفت عنه بيانات مالية حديثة في الولايات المتحدة.

وأكد محللون في مصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، أن "أبل "حققت هذا الرقم، بعدما استطاعت في وقت سابق أن تصبح أول شركة في العالم تتخطى قيمتها السوقية تريليون دولار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أغلقت الشركة العملاقة تداولات الخميس، عند قيمة سوقية تقدر بـ1.17 تريليون، محافظة على مركزها كأفضل الشركات قيمة في العالم.

أما مؤشر الطاقة الأمريكي "S&P" فأغلق التداولات عند قيمة سوقية تبلغ 1.13 ترليون دولار، وفق ما نقل موقع "ماركتس إنسايدر".

واستطاعت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" أن تحقق هذا الإنجاز في البورصة، بعدما أبهرت المستثمرين بالعائدات التي جرى تحقيقها في الفصل الضريبي الرابع.

وبموجب قرار الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، فقد بدأت السنة الضريبية لـ2019، في مطلع أكتوبر 2018، وانتهت في الثلاثين من سبتمبر الماضي.

وتفوقت "أبل" على توقعات "وول ستريت"، سواءً على مستوى المداخيل أو الأرباح، رغم تباطؤ مبيعات هاتف "آيفون"، مقارنةً برواج الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة "أبل" بنسبة 8%، منذ الثلاثين من أكتوبر الماضي، رغم المنافسة الشرسة لسوق الهواتف الذكية في العالم.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
04:26 PM

قيمة "أبل" تتجاوز قطاع الطاقة الأمريكي بعدما تخطت الـ"تريليون دولار"

أغلقت تداولات الخميس عند 1.17 تريليون.. أفضل الشركات قيمةً بالعالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوزت القيمة السوقية لشركة "أبل" القيمة الإجمالية لقطاع الطاقة الأمريكي، وهو أمر لم تحققه أي شركة تقنية من قبل، بحسب ما كشفت عنه بيانات مالية حديثة في الولايات المتحدة.

وأكد محللون في مصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، أن "أبل "حققت هذا الرقم، بعدما استطاعت في وقت سابق أن تصبح أول شركة في العالم تتخطى قيمتها السوقية تريليون دولار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أغلقت الشركة العملاقة تداولات الخميس، عند قيمة سوقية تقدر بـ1.17 تريليون، محافظة على مركزها كأفضل الشركات قيمة في العالم.

أما مؤشر الطاقة الأمريكي "S&P" فأغلق التداولات عند قيمة سوقية تبلغ 1.13 ترليون دولار، وفق ما نقل موقع "ماركتس إنسايدر".

واستطاعت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" أن تحقق هذا الإنجاز في البورصة، بعدما أبهرت المستثمرين بالعائدات التي جرى تحقيقها في الفصل الضريبي الرابع.

وبموجب قرار الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، فقد بدأت السنة الضريبية لـ2019، في مطلع أكتوبر 2018، وانتهت في الثلاثين من سبتمبر الماضي.

وتفوقت "أبل" على توقعات "وول ستريت"، سواءً على مستوى المداخيل أو الأرباح، رغم تباطؤ مبيعات هاتف "آيفون"، مقارنةً برواج الأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة "أبل" بنسبة 8%، منذ الثلاثين من أكتوبر الماضي، رغم المنافسة الشرسة لسوق الهواتف الذكية في العالم.

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