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"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077

"متحدث الصحة": التبرع بالدم لا خطر فيه ومن أكثر الطرق أمانًا للصحة

أكد على أهمية استمرار تطبيق الاحترازات وعدم التراخي فيها

طمأن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن التبرع بالدم أو مكونات الدم يعتبر من أكثر الطرق أمانًا وطريقة آمنة جدًا، وذلك في إجابة على أحد الاستفسارات في المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا.

وشدد الدكتور العبد العالي على ضرورة تطبيق السلوكيات الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب الخروج من المنزل إلا في أقصى الحدود وتغطية الفم وترك مسافات كافية بين الأشخاص.

وحذر العبد العالي من التراخي أو التخلي عن تطبيق هذه الاحترازات قد يؤدي إلى الإصابة بالمرض، فالدولة اتخذت أساليب وخطوات جبارة في مكافحة الفيروس.

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"متحدث الصحة": التبرع بالدم لا خطر فيه ومن أكثر الطرق أمانًا للصحة
سبق

طمأن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن التبرع بالدم أو مكونات الدم يعتبر من أكثر الطرق أمانًا وطريقة آمنة جدًا، وذلك في إجابة على أحد الاستفسارات في المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا.

وشدد الدكتور العبد العالي على ضرورة تطبيق السلوكيات الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب الخروج من المنزل إلا في أقصى الحدود وتغطية الفم وترك مسافات كافية بين الأشخاص.

وحذر العبد العالي من التراخي أو التخلي عن تطبيق هذه الاحترازات قد يؤدي إلى الإصابة بالمرض، فالدولة اتخذت أساليب وخطوات جبارة في مكافحة الفيروس.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:12 PM

"متحدث الصحة": التبرع بالدم لا خطر فيه ومن أكثر الطرق أمانًا للصحة

أكد على أهمية استمرار تطبيق الاحترازات وعدم التراخي فيها

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
0
1,275

طمأن المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن التبرع بالدم أو مكونات الدم يعتبر من أكثر الطرق أمانًا وطريقة آمنة جدًا، وذلك في إجابة على أحد الاستفسارات في المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا.

وشدد الدكتور العبد العالي على ضرورة تطبيق السلوكيات الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي وتجنب الخروج من المنزل إلا في أقصى الحدود وتغطية الفم وترك مسافات كافية بين الأشخاص.

وحذر العبد العالي من التراخي أو التخلي عن تطبيق هذه الاحترازات قد يؤدي إلى الإصابة بالمرض، فالدولة اتخذت أساليب وخطوات جبارة في مكافحة الفيروس.

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