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"أمين عسير" يرعى ختام البطولة الرمضانية الأولى بخميس مشيط..غدًا

شارك بها 24 فريقاً و1200 شاب بشراكة اتحاد كرة القدم

يرعى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الحفل الختامي لبطولة أمانة منطقة عسير الرمضانية الأولى بمحافظة خميس مشيط بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك مساء غدٍ الأحد والذي يجمع بين فريقي الفيصل من أبها والمشاهير من سراة عبيدة .

وكانت البطولة قد انطلقت في أجواء رمضانية رياضية بهيجة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وصرح "الحميدي" إلى أن هذه النسخة من البطولة والتي حظيت بدعم واهتمام وتعاون من قبل الإتحاد السعودي لكرة القدم كانت استثنائية وظهرت بمستوى تنافسي رائع، حيث شارك بها 24 فريقاً وأكثر من 1200 شاب لتحفظ أوقات فراغهم من خلال ممارسة هواية كرة القدم في بيئة صحية وآمنة،.وأشاد الحميدي بالتعاون الرياضي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والإتحاد السعودي لكرة القدم والتي كان لأمانة منطقة عسير السبق في تفعيلها على مستوى المملكة، وذلك عبر إطلاق أضخم كرنفال رمضاني رياضي بالمنطقة وجوائز وحوافز مالية كبيرة مقدارها 15 ألف ريال مقدّمة من الاتحاد

السعودي لكرة القدم، كما أثنى على التعاون الكبير الذي أبداه رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل وتواصله الدائم والمستمر لمتابعة كافة مجريات هذا التنافس الرياضي .

فيما قدّم مجلس إدارة فريقي الفيصل والمشاهير وكافة نجومهما الشكر لأمانة منطقة عسير ممثلة في أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومدير عام السياحة والفعاليات بأمانة عسير المهندس علي الحيد والإتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ياسر المسحل على إقامة هذه الفعالية الرياضية اللائقة بمنطقة عسير وعلى دعمهم وتحفيزهم لأبناء الوطن من خلال تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية الرائعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمين عسير" يرعى ختام البطولة الرمضانية الأولى بخميس مشيط..غدًا
سبق

يرعى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الحفل الختامي لبطولة أمانة منطقة عسير الرمضانية الأولى بمحافظة خميس مشيط بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك مساء غدٍ الأحد والذي يجمع بين فريقي الفيصل من أبها والمشاهير من سراة عبيدة .

وكانت البطولة قد انطلقت في أجواء رمضانية رياضية بهيجة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وصرح "الحميدي" إلى أن هذه النسخة من البطولة والتي حظيت بدعم واهتمام وتعاون من قبل الإتحاد السعودي لكرة القدم كانت استثنائية وظهرت بمستوى تنافسي رائع، حيث شارك بها 24 فريقاً وأكثر من 1200 شاب لتحفظ أوقات فراغهم من خلال ممارسة هواية كرة القدم في بيئة صحية وآمنة،.وأشاد الحميدي بالتعاون الرياضي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والإتحاد السعودي لكرة القدم والتي كان لأمانة منطقة عسير السبق في تفعيلها على مستوى المملكة، وذلك عبر إطلاق أضخم كرنفال رمضاني رياضي بالمنطقة وجوائز وحوافز مالية كبيرة مقدارها 15 ألف ريال مقدّمة من الاتحاد

السعودي لكرة القدم، كما أثنى على التعاون الكبير الذي أبداه رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل وتواصله الدائم والمستمر لمتابعة كافة مجريات هذا التنافس الرياضي .

فيما قدّم مجلس إدارة فريقي الفيصل والمشاهير وكافة نجومهما الشكر لأمانة منطقة عسير ممثلة في أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومدير عام السياحة والفعاليات بأمانة عسير المهندس علي الحيد والإتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ياسر المسحل على إقامة هذه الفعالية الرياضية اللائقة بمنطقة عسير وعلى دعمهم وتحفيزهم لأبناء الوطن من خلال تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية الرائعة.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:44 PM

"أمين عسير" يرعى ختام البطولة الرمضانية الأولى بخميس مشيط..غدًا

شارك بها 24 فريقاً و1200 شاب بشراكة اتحاد كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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يرعى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الحفل الختامي لبطولة أمانة منطقة عسير الرمضانية الأولى بمحافظة خميس مشيط بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك مساء غدٍ الأحد والذي يجمع بين فريقي الفيصل من أبها والمشاهير من سراة عبيدة .

وكانت البطولة قد انطلقت في أجواء رمضانية رياضية بهيجة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وصرح "الحميدي" إلى أن هذه النسخة من البطولة والتي حظيت بدعم واهتمام وتعاون من قبل الإتحاد السعودي لكرة القدم كانت استثنائية وظهرت بمستوى تنافسي رائع، حيث شارك بها 24 فريقاً وأكثر من 1200 شاب لتحفظ أوقات فراغهم من خلال ممارسة هواية كرة القدم في بيئة صحية وآمنة،.وأشاد الحميدي بالتعاون الرياضي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والإتحاد السعودي لكرة القدم والتي كان لأمانة منطقة عسير السبق في تفعيلها على مستوى المملكة، وذلك عبر إطلاق أضخم كرنفال رمضاني رياضي بالمنطقة وجوائز وحوافز مالية كبيرة مقدارها 15 ألف ريال مقدّمة من الاتحاد

السعودي لكرة القدم، كما أثنى على التعاون الكبير الذي أبداه رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل وتواصله الدائم والمستمر لمتابعة كافة مجريات هذا التنافس الرياضي .

فيما قدّم مجلس إدارة فريقي الفيصل والمشاهير وكافة نجومهما الشكر لأمانة منطقة عسير ممثلة في أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ومدير عام السياحة والفعاليات بأمانة عسير المهندس علي الحيد والإتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ياسر المسحل على إقامة هذه الفعالية الرياضية اللائقة بمنطقة عسير وعلى دعمهم وتحفيزهم لأبناء الوطن من خلال تنظيم مثل هذه المنافسات الرياضية الرائعة.

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