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بحضور الفالح والخريف.. "سبيماكو" و"جانسن" يوطنان صناعة أدوية الأورام وضغط الدم الرئوي

وقّعا مذكرة تفاهم عبر الاتصال المرئي.. والسلطان: نسعى لنقل أحدث التقنيات شديدة التخصصية بالقصيم

بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" مذكرة تفاهم مع شركة جانسن للمستحضرات الدوائية (ويمثلها شركة جونسون & جونسون الشرق الأوسط) الرائدة في مجال ابتكار وتصنيع وتسويق أدوية علاج الأورام السرطانية وأدوية علاج فرط ضغط الدم الرئوي.

وتنص مذكرة التفاهم التي وُقعت عبر الاتصال المرئي بحضور رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية محمد بن طلال النحاس والرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سلطان السلطان ولويس دياز روبيو مدير عام جونسون & جونسون بالشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق الناشئة، والمهندس عبدالعزيز آل الشيخ مدير عام جونسون آند جونسون بالسعودية، على أن تقوم سبيماكو الدوائية بتصنيع عدد من المستحضرات التي تملكها شركة جونسون & جونسون تصنيعًا كاملًا مع نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصنع الشركة في القصيم، وتضم المذكرة في وقتها مستحضرين صيدلانيين، الأول يستخدم لعلاج بعض الأورام السرطانية الشائعة مثل أورام البروستاتا، والمستحضر الآخر يستخدم في علاج مرض فرط ضغط الدم الرئوي وهو نوع من ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر في الشرايين في الرئتين والجانب الأيمن من القلب، والذي يحتاج إلى وحدة إنتاج خاصة ومنفصلة لتصنيعه وهو ما يتوافر بمصنع أدوية الأورام السرطانية والأدوية عالية السمية بالقصيم، والذي قامت سبيماكو الدوائية بالاستثمار في تشييده.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان أن مذكرة التفاهم الجديدة تُعتبر تطورًا مهمًّا في التحالف الاستراتيجي مع شركة جونسون & جونسون؛ حيث ستسهم في توطين ونقل أحدث التقنيات إلى مصنع الأورام والأدوية شديدة التخصصية بالقصيم، وما يترتب على ذلك من تدريب على أعلى المستويات لكوادرها الوطنية وكذلك الارتقاء بصناعة الدواء باعتبارها صناعة استراتيجية لارتباطها بصحة المواطنين.

ونوه السلطان بالتوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه سبيماكو الدوائية لنقل التقنية وتوطين صناعة أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية، والتي تعزز مكانة الشركة وتضعها في الصدارة، وفي قيادة الصناعة الدوائية بتحقيق أحد أهم أهداف "رؤية المملكة 2030" و"برنامج التحول الوطني" في قطاع الصحة والصناعة بـالاعتماد الذاتي على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة، مع رفع نسبة صناعة الدواء في السوق المحلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور الفالح والخريف.. "سبيماكو" و"جانسن" يوطنان صناعة أدوية الأورام وضغط الدم الرئوي
سبق

بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" مذكرة تفاهم مع شركة جانسن للمستحضرات الدوائية (ويمثلها شركة جونسون & جونسون الشرق الأوسط) الرائدة في مجال ابتكار وتصنيع وتسويق أدوية علاج الأورام السرطانية وأدوية علاج فرط ضغط الدم الرئوي.

وتنص مذكرة التفاهم التي وُقعت عبر الاتصال المرئي بحضور رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية محمد بن طلال النحاس والرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سلطان السلطان ولويس دياز روبيو مدير عام جونسون & جونسون بالشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق الناشئة، والمهندس عبدالعزيز آل الشيخ مدير عام جونسون آند جونسون بالسعودية، على أن تقوم سبيماكو الدوائية بتصنيع عدد من المستحضرات التي تملكها شركة جونسون & جونسون تصنيعًا كاملًا مع نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصنع الشركة في القصيم، وتضم المذكرة في وقتها مستحضرين صيدلانيين، الأول يستخدم لعلاج بعض الأورام السرطانية الشائعة مثل أورام البروستاتا، والمستحضر الآخر يستخدم في علاج مرض فرط ضغط الدم الرئوي وهو نوع من ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر في الشرايين في الرئتين والجانب الأيمن من القلب، والذي يحتاج إلى وحدة إنتاج خاصة ومنفصلة لتصنيعه وهو ما يتوافر بمصنع أدوية الأورام السرطانية والأدوية عالية السمية بالقصيم، والذي قامت سبيماكو الدوائية بالاستثمار في تشييده.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان أن مذكرة التفاهم الجديدة تُعتبر تطورًا مهمًّا في التحالف الاستراتيجي مع شركة جونسون & جونسون؛ حيث ستسهم في توطين ونقل أحدث التقنيات إلى مصنع الأورام والأدوية شديدة التخصصية بالقصيم، وما يترتب على ذلك من تدريب على أعلى المستويات لكوادرها الوطنية وكذلك الارتقاء بصناعة الدواء باعتبارها صناعة استراتيجية لارتباطها بصحة المواطنين.

ونوه السلطان بالتوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه سبيماكو الدوائية لنقل التقنية وتوطين صناعة أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية، والتي تعزز مكانة الشركة وتضعها في الصدارة، وفي قيادة الصناعة الدوائية بتحقيق أحد أهم أهداف "رؤية المملكة 2030" و"برنامج التحول الوطني" في قطاع الصحة والصناعة بـالاعتماد الذاتي على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة، مع رفع نسبة صناعة الدواء في السوق المحلي.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
01:03 PM

بحضور الفالح والخريف.. "سبيماكو" و"جانسن" يوطنان صناعة أدوية الأورام وضغط الدم الرئوي

وقّعا مذكرة تفاهم عبر الاتصال المرئي.. والسلطان: نسعى لنقل أحدث التقنيات شديدة التخصصية بالقصيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" مذكرة تفاهم مع شركة جانسن للمستحضرات الدوائية (ويمثلها شركة جونسون & جونسون الشرق الأوسط) الرائدة في مجال ابتكار وتصنيع وتسويق أدوية علاج الأورام السرطانية وأدوية علاج فرط ضغط الدم الرئوي.

وتنص مذكرة التفاهم التي وُقعت عبر الاتصال المرئي بحضور رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية محمد بن طلال النحاس والرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سلطان السلطان ولويس دياز روبيو مدير عام جونسون & جونسون بالشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق الناشئة، والمهندس عبدالعزيز آل الشيخ مدير عام جونسون آند جونسون بالسعودية، على أن تقوم سبيماكو الدوائية بتصنيع عدد من المستحضرات التي تملكها شركة جونسون & جونسون تصنيعًا كاملًا مع نقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصنع الشركة في القصيم، وتضم المذكرة في وقتها مستحضرين صيدلانيين، الأول يستخدم لعلاج بعض الأورام السرطانية الشائعة مثل أورام البروستاتا، والمستحضر الآخر يستخدم في علاج مرض فرط ضغط الدم الرئوي وهو نوع من ارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر في الشرايين في الرئتين والجانب الأيمن من القلب، والذي يحتاج إلى وحدة إنتاج خاصة ومنفصلة لتصنيعه وهو ما يتوافر بمصنع أدوية الأورام السرطانية والأدوية عالية السمية بالقصيم، والذي قامت سبيماكو الدوائية بالاستثمار في تشييده.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية الدكتور محمد بن سلطان السلطان أن مذكرة التفاهم الجديدة تُعتبر تطورًا مهمًّا في التحالف الاستراتيجي مع شركة جونسون & جونسون؛ حيث ستسهم في توطين ونقل أحدث التقنيات إلى مصنع الأورام والأدوية شديدة التخصصية بالقصيم، وما يترتب على ذلك من تدريب على أعلى المستويات لكوادرها الوطنية وكذلك الارتقاء بصناعة الدواء باعتبارها صناعة استراتيجية لارتباطها بصحة المواطنين.

ونوه السلطان بالتوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه سبيماكو الدوائية لنقل التقنية وتوطين صناعة أدوية الأمراض السرطانية والأدوية عالية السمية، والتي تعزز مكانة الشركة وتضعها في الصدارة، وفي قيادة الصناعة الدوائية بتحقيق أحد أهم أهداف "رؤية المملكة 2030" و"برنامج التحول الوطني" في قطاع الصحة والصناعة بـالاعتماد الذاتي على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة، مع رفع نسبة صناعة الدواء في السوق المحلي.

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