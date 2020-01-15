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"المطلق" عن خلع المرأة حجابَها أثناء السفر: لا يجوز الدين والحياء زينتها

جاء ذلك خلال ردّه في برنامج "فتاوى" على سؤال ورده من فتاة تستفسر

شدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على تحريم "خلع الحجاب والتفلّت منه"، مؤكدًا أنه "لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها إذا خرجت من حدود المملكة؛ لأن الرب موجود، أنت في المملكة ربك هو الله، وإن خرجت ربك هو الله ودينك هو الإسلام ونبيك محمد ﷺ".

وتساءل المطلق: لماذا الإنسان إذا خرج من هذه الحدود يترك هذا الدين؟ الله تعالى يراقبك، والنبي ﷺ يقول: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ"؛ يعني في مكان وزمان كنت.

وتابع في حديثه لبرنامج "فتاوى" على القناة السعودية، ردًّا على سؤال حول فتاة خلعت حجابها حينما سافرت إلى خارج المملكة، وتقول إنه ليس واجبًا، بينما أمها التزمت بالنقاب؛ فما رأي الدين في ذلك؟، قائلًا: بناتنا الآن اللاتي يتفلّتن من الحجاب قسمان: قسم يتفلت حتى رأسهن تترك شعر رأسها وتكون خرجت على جميع المذاهب الأربعة، هذه كأنها زهدت في الدين نسال الله العافية والسلامة، والقسم الثاني يأخذن الرأي الثاني في الحجاب وتكشف وجهها فقط وتغطي جميع شعرها وجسمها، وهذه على الأقل أخذت الرأي الثاني في المذاهب الأخرى.

واستدرك: لكن نحن نرى أن مذهبنا أرجح ونحثّ بناتنا على أن يلتزمن بالمذهب الذي عليه علماء هذا البلد وعليه نحن في البلد، ولا نطلب من بناتنا يتفلتون، فالدين والحياء هو زينة المرأة.

عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق تحريم خلع الحجاب والتفلّت منه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق" عن خلع المرأة حجابَها أثناء السفر: لا يجوز الدين والحياء زينتها
سبق

شدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على تحريم "خلع الحجاب والتفلّت منه"، مؤكدًا أنه "لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها إذا خرجت من حدود المملكة؛ لأن الرب موجود، أنت في المملكة ربك هو الله، وإن خرجت ربك هو الله ودينك هو الإسلام ونبيك محمد ﷺ".

وتساءل المطلق: لماذا الإنسان إذا خرج من هذه الحدود يترك هذا الدين؟ الله تعالى يراقبك، والنبي ﷺ يقول: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ"؛ يعني في مكان وزمان كنت.

وتابع في حديثه لبرنامج "فتاوى" على القناة السعودية، ردًّا على سؤال حول فتاة خلعت حجابها حينما سافرت إلى خارج المملكة، وتقول إنه ليس واجبًا، بينما أمها التزمت بالنقاب؛ فما رأي الدين في ذلك؟، قائلًا: بناتنا الآن اللاتي يتفلّتن من الحجاب قسمان: قسم يتفلت حتى رأسهن تترك شعر رأسها وتكون خرجت على جميع المذاهب الأربعة، هذه كأنها زهدت في الدين نسال الله العافية والسلامة، والقسم الثاني يأخذن الرأي الثاني في الحجاب وتكشف وجهها فقط وتغطي جميع شعرها وجسمها، وهذه على الأقل أخذت الرأي الثاني في المذاهب الأخرى.

واستدرك: لكن نحن نرى أن مذهبنا أرجح ونحثّ بناتنا على أن يلتزمن بالمذهب الذي عليه علماء هذا البلد وعليه نحن في البلد، ولا نطلب من بناتنا يتفلتون، فالدين والحياء هو زينة المرأة.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
11:48 AM

"المطلق" عن خلع المرأة حجابَها أثناء السفر: لا يجوز الدين والحياء زينتها

جاء ذلك خلال ردّه في برنامج "فتاوى" على سؤال ورده من فتاة تستفسر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
14
11,935

شدد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على تحريم "خلع الحجاب والتفلّت منه"، مؤكدًا أنه "لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها إذا خرجت من حدود المملكة؛ لأن الرب موجود، أنت في المملكة ربك هو الله، وإن خرجت ربك هو الله ودينك هو الإسلام ونبيك محمد ﷺ".

وتساءل المطلق: لماذا الإنسان إذا خرج من هذه الحدود يترك هذا الدين؟ الله تعالى يراقبك، والنبي ﷺ يقول: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ"؛ يعني في مكان وزمان كنت.

وتابع في حديثه لبرنامج "فتاوى" على القناة السعودية، ردًّا على سؤال حول فتاة خلعت حجابها حينما سافرت إلى خارج المملكة، وتقول إنه ليس واجبًا، بينما أمها التزمت بالنقاب؛ فما رأي الدين في ذلك؟، قائلًا: بناتنا الآن اللاتي يتفلّتن من الحجاب قسمان: قسم يتفلت حتى رأسهن تترك شعر رأسها وتكون خرجت على جميع المذاهب الأربعة، هذه كأنها زهدت في الدين نسال الله العافية والسلامة، والقسم الثاني يأخذن الرأي الثاني في الحجاب وتكشف وجهها فقط وتغطي جميع شعرها وجسمها، وهذه على الأقل أخذت الرأي الثاني في المذاهب الأخرى.

واستدرك: لكن نحن نرى أن مذهبنا أرجح ونحثّ بناتنا على أن يلتزمن بالمذهب الذي عليه علماء هذا البلد وعليه نحن في البلد، ولا نطلب من بناتنا يتفلتون، فالدين والحياء هو زينة المرأة.

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