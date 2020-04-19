لمكافحة كورونا.. "النهدي" تقدم دعماً بـ 10 ملايين ريال لصندوق الوقف الصحي

ضمن مبادراتها المجتمعية وكجزء من دورها لدعم الجهود الحكومية لمواجهة الوباء

أعلنت شركة النهدي الطبية دعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 10 ملايين ريال ضمن مبادراتها المجتمعية، وكجزء من دورها لدعم الجهود الحكومية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتخفيف من وطأتها على المجتمع السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ياسر جوهرجي؛ إن هذا الدعم يأتي ضمن جهود الشركة في الإسهام بتمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية، وإبراز أهمية الرعاية الصحية بوصفها وجهاً من أوجه الخير ومساهمة منها في التخفيف من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وأضاف: في ظل تزايد التحديات الصحية التي تواجه المجتمع، قدمت الشركة هذا الدعم إيماناً منها بدور الصندوق، وما يتمتع به من قدرة على الوصول إلى الشرائح الأكثر حاجة إلى الرعاية الصحية بسرعة ومرونة، وكونه يعد أداة مالية مستدامة قادرة على تقديم حلول مؤثرة.