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"ملكية ينبع" توقع اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات البطاريات الكهربائية

يبلغ حجم الاستثمار 3,375 مليون ريال.. ويتوقع أن يوفر المشروع 494 فرصة وظيفية

وقّعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية استثمارية مع شركة "إي في ميتالز" العربية للصناعة بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كيميائيات البطاريات الكهربائية عبر إنتاج الليثيوم والنيكل والزنك والكروم والمنغنيز ومكونات البطاريات الكهربائية.

وتفصيلًا: يتم إنشاء المصنع على مساحة تقدر بـ127 هكتارًا، ويبلغ حجم الاستثمار 3,375 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 494 فرصة وظيفية.

ويأتي ذلك ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار في ظل سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية سيرًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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"ملكية ينبع" توقع اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات البطاريات الكهربائية
سبق

وقّعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية استثمارية مع شركة "إي في ميتالز" العربية للصناعة بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كيميائيات البطاريات الكهربائية عبر إنتاج الليثيوم والنيكل والزنك والكروم والمنغنيز ومكونات البطاريات الكهربائية.

وتفصيلًا: يتم إنشاء المصنع على مساحة تقدر بـ127 هكتارًا، ويبلغ حجم الاستثمار 3,375 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 494 فرصة وظيفية.

ويأتي ذلك ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار في ظل سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية سيرًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
08:25 PM

"ملكية ينبع" توقع اتفاقية استثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات البطاريات الكهربائية

يبلغ حجم الاستثمار 3,375 مليون ريال.. ويتوقع أن يوفر المشروع 494 فرصة وظيفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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وقّعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية استثمارية مع شركة "إي في ميتالز" العربية للصناعة بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كيميائيات البطاريات الكهربائية عبر إنتاج الليثيوم والنيكل والزنك والكروم والمنغنيز ومكونات البطاريات الكهربائية.

وتفصيلًا: يتم إنشاء المصنع على مساحة تقدر بـ127 هكتارًا، ويبلغ حجم الاستثمار 3,375 مليون ريال سعودي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 494 فرصة وظيفية.

ويأتي ذلك ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار في ظل سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية سيرًا في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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