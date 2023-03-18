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إعدام بـ"كورونا".. إيران تعاقب متظاهرًا بتغسيل الموتى 3 أشهر

اعتقل في احتجاجات نوفمبر

ذكر موقع "إيران إنترناشونال" أن محكمة جنايات مقاطعة برديس الإيرانية قضت بالحكم على أحد شباب احتجاجات نوفمبر الماضي، بالسجن لمدة عام وتغسيل الموتى لمدة 3 شهور؛ حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وبيّن "إيران إنترناشونال" أن المحكمة أصدرت حكماً بمعاقبة الناشط سجاد سالاروند بالسجن لمدة عام وتغسيل الموتى لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتهامه بـ"الإخلال بأمن البلاد والإخلال بالنظام العام من خلال إثارة الجدل".

وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت "سالاروند" في مدينة بومهن في 16 فبراير الماضي، ونقل إلى سجن إيفين التابع للحرس الثوري.

وتعاني إيران من انتشار واسع النطاق لفيروس كورونا الجديد الذي أصاب الآلاف وتسبب في وفاة 1135؛ ما يعني أن حكم المحكمة سيؤدي إلى وفاة "سالاروند" بالفيروس من خلال تغسيله للموتى ومنهم مصابون به؛ الأمر الذي يعادل من الناحية الواقعية إصدار حكم بالإعدام على الناشط السياسي، الذي سيطاله "كورونا" في أغلب الاحتمالات.

وكانت إيران قد شهدت في نوفمبر الماضي، احتجاجات واسعة في مختلف المدن بعد الإعلان عن زيادة كبرى في سعر المحروقات.

فيروس كورونا الجديد

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إعدام بـ"كورونا".. إيران تعاقب متظاهرًا بتغسيل الموتى 3 أشهر
سبق

ذكر موقع "إيران إنترناشونال" أن محكمة جنايات مقاطعة برديس الإيرانية قضت بالحكم على أحد شباب احتجاجات نوفمبر الماضي، بالسجن لمدة عام وتغسيل الموتى لمدة 3 شهور؛ حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وبيّن "إيران إنترناشونال" أن المحكمة أصدرت حكماً بمعاقبة الناشط سجاد سالاروند بالسجن لمدة عام وتغسيل الموتى لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتهامه بـ"الإخلال بأمن البلاد والإخلال بالنظام العام من خلال إثارة الجدل".

وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت "سالاروند" في مدينة بومهن في 16 فبراير الماضي، ونقل إلى سجن إيفين التابع للحرس الثوري.

وتعاني إيران من انتشار واسع النطاق لفيروس كورونا الجديد الذي أصاب الآلاف وتسبب في وفاة 1135؛ ما يعني أن حكم المحكمة سيؤدي إلى وفاة "سالاروند" بالفيروس من خلال تغسيله للموتى ومنهم مصابون به؛ الأمر الذي يعادل من الناحية الواقعية إصدار حكم بالإعدام على الناشط السياسي، الذي سيطاله "كورونا" في أغلب الاحتمالات.

وكانت إيران قد شهدت في نوفمبر الماضي، احتجاجات واسعة في مختلف المدن بعد الإعلان عن زيادة كبرى في سعر المحروقات.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
04:17 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:58 PM

إعدام بـ"كورونا".. إيران تعاقب متظاهرًا بتغسيل الموتى 3 أشهر

اعتقل في احتجاجات نوفمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر موقع "إيران إنترناشونال" أن محكمة جنايات مقاطعة برديس الإيرانية قضت بالحكم على أحد شباب احتجاجات نوفمبر الماضي، بالسجن لمدة عام وتغسيل الموتى لمدة 3 شهور؛ حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الأربعاء).

وبيّن "إيران إنترناشونال" أن المحكمة أصدرت حكماً بمعاقبة الناشط سجاد سالاروند بالسجن لمدة عام وتغسيل الموتى لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتهامه بـ"الإخلال بأمن البلاد والإخلال بالنظام العام من خلال إثارة الجدل".

وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت "سالاروند" في مدينة بومهن في 16 فبراير الماضي، ونقل إلى سجن إيفين التابع للحرس الثوري.

وتعاني إيران من انتشار واسع النطاق لفيروس كورونا الجديد الذي أصاب الآلاف وتسبب في وفاة 1135؛ ما يعني أن حكم المحكمة سيؤدي إلى وفاة "سالاروند" بالفيروس من خلال تغسيله للموتى ومنهم مصابون به؛ الأمر الذي يعادل من الناحية الواقعية إصدار حكم بالإعدام على الناشط السياسي، الذي سيطاله "كورونا" في أغلب الاحتمالات.

وكانت إيران قد شهدت في نوفمبر الماضي، احتجاجات واسعة في مختلف المدن بعد الإعلان عن زيادة كبرى في سعر المحروقات.

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