تتويج أبطال "وقت اللياقة" لكرة الطاولة بالرياض

بمشاركة 310 لاعبًا

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، عبد العزيز بن فهد السعيد، الفائزين ببطولة وقت اللياقة لكرة الطاولة 2019م، في نسختها السابعة، والتي أقيمت في مركز التعاون بمدينة الرياض ،بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بشركة لجام للرياضة، خالد المناعي.

كما حضر التتويج مدير عام الإدارة الرياضية، الدكتور محمد سالم، ومدير العلاقات العامة، علي القرني، ومدير إدارة التميز للخطط والتشغيل، أحمد الغربي، ومسؤول الأنشطة الرياضية وفضول عربي.

وشارك في البطولة 310 لاعبين من مختلف مراكز الوسطى والغربية والشرقية والإمارات العربية (دبي)، استمرت على مدار ثلاثة أيام، حيث حقق اللاعب سيد صلاح المركز الأول، وحلّ اللاعب أسامة الضويحي ثانياً، فيما حقق اللاعب شادي طرادية المركز الثالث.

وشهدت البطولة تحكيماً وطنياً بقيادة الحكمين عبد الله الفانود، وإبراهيم الأسمري، وفي نهاية الحفل كرم كل من رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، عبد العزيز بن فهد السعيد،وخالد المناعي الحكام واللاعبين.



ومن جهته أكد "السعيد" أن مراكز وقت اللياقة هي سبّاقة دائماً لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة، وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبراً أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشاراً وتوسعاً، وتقدم الخدمة مميزة للمجتمع.

