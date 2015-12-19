"ميلا" تضيء منزل "العسيري"

رُزق الشاب محمد بن حسن مانع عسيري أحد منسوبي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض وحرمه، بمولودتهما البكر التي اتفقا على تسميتها "ميلا"، وهي الحفيدة الجديدة للزميل محمد طيران.
"سبق" تهنئ الجميع، وتسأل الله أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق الشاب محمد بن حسن مانع عسيري أحد منسوبي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض وحرمه، بمولودتهما البكر التي اتفقا على تسميتها "ميلا"، وهي الحفيدة الجديدة للزميل محمد طيران.
"سبق" تهنئ الجميع، وتسأل الله أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق الشاب محمد بن حسن مانع عسيري أحد منسوبي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض وحرمه، بمولودتهما البكر التي اتفقا على تسميتها "ميلا"، وهي الحفيدة الجديدة للزميل محمد طيران.
"سبق" تهنئ الجميع، وتسأل الله أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.
رُزق الشاب محمد بن حسن مانع عسيري أحد منسوبي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض وحرمه، بمولودتهما البكر التي اتفقا على تسميتها "ميلا"، وهي الحفيدة الجديدة للزميل محمد طيران.
"سبق" تهنئ الجميع، وتسأل الله أن يجعل المولودة قرة عين لوالديها.