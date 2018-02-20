النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة.. نجاح أول عمليتين بالمنظار لإصلاح ضيق خلقي في الحالب

​الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية:

أجريت في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة أول عمليتين لإصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب، وذلك عن طريق المنظار خارج الغشاء البروتوني، لتكون هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية.

وكان فريق إنجاز من مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة استضاف الدكتور محمد بن سعد الشهري استشاري جراحة المسالك البولية بالمناظير والليزر وجراحة الأورام من مدينة الملك سعود الطبية، في إطار التعاون بين الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لأبناء طيبة الطيبة.

أجرى العملية بالإضافة للدكتور الشهري فريق طبي مكون من: الدكتور عبدالله الحارثي والدكتور عبدالرحمن القحطاني استشاريي جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك فهد، وفريق طب التخدير والتمريض.

وتعتبر عمليات إصلاح الضيق الخلقي بالمنظار الجراحي من العمليات المعقدة والمتقدمة التي تجرى في مراكز متقدمة فقط، إلا أن المنظار خارج الغشاء البروتوني يتميز عن المنظار بالطريقة الأخرى بسرعة رجوع المريض لممارسة حياته الطبيعية، كما أن الآلام أقل بشكل ملحوظ.

الجدير بالذكر أن المريضتين بصحة جيدة وقد خرجتا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة.. نجاح أول عمليتين بالمنظار لإصلاح ضيق خلقي في الحالب
سبق

أجريت في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة أول عمليتين لإصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب، وذلك عن طريق المنظار خارج الغشاء البروتوني، لتكون هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية.

وكان فريق إنجاز من مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة استضاف الدكتور محمد بن سعد الشهري استشاري جراحة المسالك البولية بالمناظير والليزر وجراحة الأورام من مدينة الملك سعود الطبية، في إطار التعاون بين الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لأبناء طيبة الطيبة.

أجرى العملية بالإضافة للدكتور الشهري فريق طبي مكون من: الدكتور عبدالله الحارثي والدكتور عبدالرحمن القحطاني استشاريي جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك فهد، وفريق طب التخدير والتمريض.

وتعتبر عمليات إصلاح الضيق الخلقي بالمنظار الجراحي من العمليات المعقدة والمتقدمة التي تجرى في مراكز متقدمة فقط، إلا أن المنظار خارج الغشاء البروتوني يتميز عن المنظار بالطريقة الأخرى بسرعة رجوع المريض لممارسة حياته الطبيعية، كما أن الآلام أقل بشكل ملحوظ.

الجدير بالذكر أن المريضتين بصحة جيدة وقد خرجتا.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
06:56 PM

المدينة المنورة.. نجاح أول عمليتين بالمنظار لإصلاح ضيق خلقي في الحالب

​الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية:

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,072

أجريت في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة أول عمليتين لإصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب، وذلك عن طريق المنظار خارج الغشاء البروتوني، لتكون هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية.

وكان فريق إنجاز من مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة استضاف الدكتور محمد بن سعد الشهري استشاري جراحة المسالك البولية بالمناظير والليزر وجراحة الأورام من مدينة الملك سعود الطبية، في إطار التعاون بين الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لأبناء طيبة الطيبة.

أجرى العملية بالإضافة للدكتور الشهري فريق طبي مكون من: الدكتور عبدالله الحارثي والدكتور عبدالرحمن القحطاني استشاريي جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك فهد، وفريق طب التخدير والتمريض.

وتعتبر عمليات إصلاح الضيق الخلقي بالمنظار الجراحي من العمليات المعقدة والمتقدمة التي تجرى في مراكز متقدمة فقط، إلا أن المنظار خارج الغشاء البروتوني يتميز عن المنظار بالطريقة الأخرى بسرعة رجوع المريض لممارسة حياته الطبيعية، كما أن الآلام أقل بشكل ملحوظ.

الجدير بالذكر أن المريضتين بصحة جيدة وقد خرجتا.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة