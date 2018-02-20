المدينة المنورة.. نجاح أول عمليتين بالمنظار لإصلاح ضيق خلقي في الحالب

​الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية:

أجريت في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة أول عمليتين لإصلاح ضيق خلقي في أعلى الحالب، وذلك عن طريق المنظار خارج الغشاء البروتوني، لتكون هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الغربية.

وكان فريق إنجاز من مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة استضاف الدكتور محمد بن سعد الشهري استشاري جراحة المسالك البولية بالمناظير والليزر وجراحة الأورام من مدينة الملك سعود الطبية، في إطار التعاون بين الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ومدينة الملك سعود الطبية بالرياض، لتقديم أعلى مستويات الخدمة لأبناء طيبة الطيبة.

أجرى العملية بالإضافة للدكتور الشهري فريق طبي مكون من: الدكتور عبدالله الحارثي والدكتور عبدالرحمن القحطاني استشاريي جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك فهد، وفريق طب التخدير والتمريض.

وتعتبر عمليات إصلاح الضيق الخلقي بالمنظار الجراحي من العمليات المعقدة والمتقدمة التي تجرى في مراكز متقدمة فقط، إلا أن المنظار خارج الغشاء البروتوني يتميز عن المنظار بالطريقة الأخرى بسرعة رجوع المريض لممارسة حياته الطبيعية، كما أن الآلام أقل بشكل ملحوظ.

الجدير بالذكر أن المريضتين بصحة جيدة وقد خرجتا.