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"الثقافة" تفتح بيت نصيف بجدة للجمهور لزيارة معرض مزاد "الفن للبلد"

سيتمكّنون من الاطلاع على أكثر من 40 عملاً فنياً يومي الأحد والاثنين

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح بيت نصيف بجدة التاريخية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الاثنين؛ لزيارة معرض مزاد "الفن للبلد" الذي ستعرض فيه محتويات المزاد الفني الخيري الذي تقيمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع دار كريستيز العالمية في جدة البلد.

وسيتاح للجمهور من مختلف الشرائح الاجتماعية، الاطلاع على أكثر من 40 عملاً فنياً مدرجاً في المزاد من الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً بمقر بيت نصيف التاريخي.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن تعاونها مع دار كريستيز للمزادات الفنية لتنظيم أول مزاد فني خيري في المملكة تحت عنوان "الفن للبلد"، وسيخصص ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، كما ستتم دعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وقد أتاحت وزارة الثقافة الفرصة للجمهور للاطلاع على محتويات المزاد مجاناً عبر المعرض المفتوح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة" تفتح بيت نصيف بجدة للجمهور لزيارة معرض مزاد "الفن للبلد"
سبق

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح بيت نصيف بجدة التاريخية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الاثنين؛ لزيارة معرض مزاد "الفن للبلد" الذي ستعرض فيه محتويات المزاد الفني الخيري الذي تقيمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع دار كريستيز العالمية في جدة البلد.

وسيتاح للجمهور من مختلف الشرائح الاجتماعية، الاطلاع على أكثر من 40 عملاً فنياً مدرجاً في المزاد من الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً بمقر بيت نصيف التاريخي.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن تعاونها مع دار كريستيز للمزادات الفنية لتنظيم أول مزاد فني خيري في المملكة تحت عنوان "الفن للبلد"، وسيخصص ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، كما ستتم دعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وقد أتاحت وزارة الثقافة الفرصة للجمهور للاطلاع على محتويات المزاد مجاناً عبر المعرض المفتوح.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
05:48 PM

"الثقافة" تفتح بيت نصيف بجدة للجمهور لزيارة معرض مزاد "الفن للبلد"

سيتمكّنون من الاطلاع على أكثر من 40 عملاً فنياً يومي الأحد والاثنين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
3,134

أعلنت وزارة الثقافة عن فتح بيت نصيف بجدة التاريخية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الاثنين؛ لزيارة معرض مزاد "الفن للبلد" الذي ستعرض فيه محتويات المزاد الفني الخيري الذي تقيمه وزارة الثقافة، بالتعاون مع دار كريستيز العالمية في جدة البلد.

وسيتاح للجمهور من مختلف الشرائح الاجتماعية، الاطلاع على أكثر من 40 عملاً فنياً مدرجاً في المزاد من الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً بمقر بيت نصيف التاريخي.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن تعاونها مع دار كريستيز للمزادات الفنية لتنظيم أول مزاد فني خيري في المملكة تحت عنوان "الفن للبلد"، وسيخصص ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، كما ستتم دعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وقد أتاحت وزارة الثقافة الفرصة للجمهور للاطلاع على محتويات المزاد مجاناً عبر المعرض المفتوح.

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