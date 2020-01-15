نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.20%
بلغ سعر مزيج برنت 64.07 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.13 سنتًا أو بنسبة 0.20% إلى 64.07 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.19 سنتًا، أو بنسبة 0.33% إلى 57.89 دولارًا أمريكيًّا.
أسعار النفط
النفط
نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.20%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-14
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.13 سنتًا أو بنسبة 0.20% إلى 64.07 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.19 سنتًا، أو بنسبة 0.33% إلى 57.89 دولارًا أمريكيًّا.
14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
12:00 PM
نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 0.20%
بلغ سعر مزيج برنت 64.07 دولارًا أمريكيًّا للبرميل
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.13 سنتًا أو بنسبة 0.20% إلى 64.07 دولارًا أمريكيًّا.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة اليوم، بمقدار 0.19 سنتًا، أو بنسبة 0.33% إلى 57.89 دولارًا أمريكيًّا.