النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مرور عرعر" يخالف شاحنة ويحيل قائدها لهيئة الجزاءات

استخدم المنبه بصورة مزعجة وحجب لوحاتها

أحالت إدارة مرور عرعر، قائد شاحنة، إلى هيئة المخالفات المرورية التي بدورها حجزت الشاحنة، وطبقت العقوبة المترتبة على مثل هذه المخالفات.

وكشف مصدر لـ"سبق" أن قائد الشاحنة ارتكب مخالفة حجب لوحة المركبة واستخدام المنبه بطريقة مزعجة، ترتّب عليها إيقاف المركبة ومخالفة قائدها.

وكان مواطنون قد تداولوا مقطع فيديو لشاحنة تقف خلف مركبة مرور، وتستخدم منبه الشاحنة بطريقة مزعجة وبدون توقف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مرور عرعر" يخالف شاحنة ويحيل قائدها لهيئة الجزاءات
سبق

أحالت إدارة مرور عرعر، قائد شاحنة، إلى هيئة المخالفات المرورية التي بدورها حجزت الشاحنة، وطبقت العقوبة المترتبة على مثل هذه المخالفات.

وكشف مصدر لـ"سبق" أن قائد الشاحنة ارتكب مخالفة حجب لوحة المركبة واستخدام المنبه بطريقة مزعجة، ترتّب عليها إيقاف المركبة ومخالفة قائدها.

وكان مواطنون قد تداولوا مقطع فيديو لشاحنة تقف خلف مركبة مرور، وتستخدم منبه الشاحنة بطريقة مزعجة وبدون توقف.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
06:41 PM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
09:14 PM

"مرور عرعر" يخالف شاحنة ويحيل قائدها لهيئة الجزاءات

استخدم المنبه بصورة مزعجة وحجب لوحاتها

A A A
أحمد العبدالله - عرعر
23
24,086

أحالت إدارة مرور عرعر، قائد شاحنة، إلى هيئة المخالفات المرورية التي بدورها حجزت الشاحنة، وطبقت العقوبة المترتبة على مثل هذه المخالفات.

وكشف مصدر لـ"سبق" أن قائد الشاحنة ارتكب مخالفة حجب لوحة المركبة واستخدام المنبه بطريقة مزعجة، ترتّب عليها إيقاف المركبة ومخالفة قائدها.

وكان مواطنون قد تداولوا مقطع فيديو لشاحنة تقف خلف مركبة مرور، وتستخدم منبه الشاحنة بطريقة مزعجة وبدون توقف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,962
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,100
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,088
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,670

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة