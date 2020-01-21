النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كدمان" يكشف لـ"سبق" حقيقة التوجه لرفع أسعار الدواجن 12%

أكد أن رفع الدعم لن يؤثر على أسعار "المبرد" وحتى البيض كما أشيع

كشف رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان، حقيقة ما تم تداوله أمس عن توجه شركات الدواجن المبردة لرفع الأسعار إلى ما نسبته 12% بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف موضحاً بأن ذلك غير صحيح، وأن رفع الدعم لن يؤثر على أسعار الدجاج المبرد وحتى البيض كما أشيع.

وقال " كدمان" إن تغيير إعانة الدولة للأعلاف لتكون للمزارع بدلاً من المصانع، وتحولت إلى المنتج النهائي وهو صاحب المزرعة وبالتالي لا يوجد تغيير في الأسعار للمستهلك النهائي كونه لا يوجد أي فوارق في السعر.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت في وقت سابق عن اكتمال استعداداتها لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف؛ ليُدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشروعات الدواجن في السعودية، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 % من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن، و100 % من بيض المائدة.

وتضمن البرنامج إعادة توجيه الدعم المالي لمشاريع الدواجن المرخصة؛ ليُدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر، وبحسب نوع المنتج، خلافاً لطريقة الدعم السابقة. وسيبدأ الصرف بنهاية شهر يناير ٢٠٢٠.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي، وتحقيق احترافية القطاع، والمساهمة في التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية الذي أُطلق في شهر أكتوبر من العام الحالي ٢٠١٩، وذلك بصرف إعانات مربِّي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما فيه تطوير للقطاع الزراعي، وتحقيق استدامته.

رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان شركات الدواجن المبردة أسعار الدجاج المبرد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كدمان" يكشف لـ"سبق" حقيقة التوجه لرفع أسعار الدواجن 12%
سبق

كشف رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان، حقيقة ما تم تداوله أمس عن توجه شركات الدواجن المبردة لرفع الأسعار إلى ما نسبته 12% بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف موضحاً بأن ذلك غير صحيح، وأن رفع الدعم لن يؤثر على أسعار الدجاج المبرد وحتى البيض كما أشيع.

وقال " كدمان" إن تغيير إعانة الدولة للأعلاف لتكون للمزارع بدلاً من المصانع، وتحولت إلى المنتج النهائي وهو صاحب المزرعة وبالتالي لا يوجد تغيير في الأسعار للمستهلك النهائي كونه لا يوجد أي فوارق في السعر.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت في وقت سابق عن اكتمال استعداداتها لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف؛ ليُدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشروعات الدواجن في السعودية، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 % من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن، و100 % من بيض المائدة.

وتضمن البرنامج إعادة توجيه الدعم المالي لمشاريع الدواجن المرخصة؛ ليُدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر، وبحسب نوع المنتج، خلافاً لطريقة الدعم السابقة. وسيبدأ الصرف بنهاية شهر يناير ٢٠٢٠.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي، وتحقيق احترافية القطاع، والمساهمة في التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية الذي أُطلق في شهر أكتوبر من العام الحالي ٢٠١٩، وذلك بصرف إعانات مربِّي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما فيه تطوير للقطاع الزراعي، وتحقيق استدامته.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
01:24 AM

"كدمان" يكشف لـ"سبق" حقيقة التوجه لرفع أسعار الدواجن 12%

أكد أن رفع الدعم لن يؤثر على أسعار "المبرد" وحتى البيض كما أشيع

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
4,380

كشف رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية العربية لأصول الدواجن عبدالله كدمان، حقيقة ما تم تداوله أمس عن توجه شركات الدواجن المبردة لرفع الأسعار إلى ما نسبته 12% بعد قرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف موضحاً بأن ذلك غير صحيح، وأن رفع الدعم لن يؤثر على أسعار الدجاج المبرد وحتى البيض كما أشيع.

وقال " كدمان" إن تغيير إعانة الدولة للأعلاف لتكون للمزارع بدلاً من المصانع، وتحولت إلى المنتج النهائي وهو صاحب المزرعة وبالتالي لا يوجد تغيير في الأسعار للمستهلك النهائي كونه لا يوجد أي فوارق في السعر.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت في وقت سابق عن اكتمال استعداداتها لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف؛ ليُدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشروعات الدواجن في السعودية، وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع قطاع الدواجن على النمو للوصول إلى تغطية 60 % من طلب السوق المحلية من لحوم الدواجن، و100 % من بيض المائدة.

وتضمن البرنامج إعادة توجيه الدعم المالي لمشاريع الدواجن المرخصة؛ ليُدفع لتلك المشاريع بشكل مباشر، وبحسب نوع المنتج، خلافاً لطريقة الدعم السابقة. وسيبدأ الصرف بنهاية شهر يناير ٢٠٢٠.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تعظيم الفائدة من الدعم الحكومي لرفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المحلي لجميع مشروعات إنتاج الدواجن، إضافة إلى المساهمة في استقرار تكلفة أسعار الدواجن للمستهلك النهائي، وتحقيق احترافية القطاع، والمساهمة في التوظيف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية الذي أُطلق في شهر أكتوبر من العام الحالي ٢٠١٩، وذلك بصرف إعانات مربِّي الماشية من خلال توجيه الدعم الحكومي إلى حسابات صغار المربين مباشرة في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما فيه تطوير للقطاع الزراعي، وتحقيق استدامته.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,085
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,082
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,511
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,150

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة