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المرصد السوري: ارتفاع أعداد قتلى الغوطة الشرقية إلى 519 شخصاً

خلال أسبوع وبلغ عدد الجرحى 2514 شخصاً.. دمّرت 10 مراكز طبية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة أعداد القتلى جراء الغارات على الغوطة الشرقية منذ أسبوع إلى 519 قتيلاً من بينهم 127 طفلاً.

وذكر المرصد السوري، صباح الأحد، أن أعداد الجرحى جراء الغارات ارتفعت لتصل إلى 2514 شخصاً، مضيفاً أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، حيث لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض الناجمة عن القصف والغارات في وقت تتناقص فيه القدرات الطبية بعد تدمير 10 مراكز طبية بالمنطقة.

وكان المرصد قد ذكر، أمس، أن الغوطة الشرقية تعرضت لقصف جوى بعد دقائق من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً.

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المرصد السوري: ارتفاع أعداد قتلى الغوطة الشرقية إلى 519 شخصاً
سبق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة أعداد القتلى جراء الغارات على الغوطة الشرقية منذ أسبوع إلى 519 قتيلاً من بينهم 127 طفلاً.

وذكر المرصد السوري، صباح الأحد، أن أعداد الجرحى جراء الغارات ارتفعت لتصل إلى 2514 شخصاً، مضيفاً أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، حيث لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض الناجمة عن القصف والغارات في وقت تتناقص فيه القدرات الطبية بعد تدمير 10 مراكز طبية بالمنطقة.

وكان المرصد قد ذكر، أمس، أن الغوطة الشرقية تعرضت لقصف جوى بعد دقائق من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
10:16 AM

المرصد السوري: ارتفاع أعداد قتلى الغوطة الشرقية إلى 519 شخصاً

خلال أسبوع وبلغ عدد الجرحى 2514 شخصاً.. دمّرت 10 مراكز طبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع حصيلة أعداد القتلى جراء الغارات على الغوطة الشرقية منذ أسبوع إلى 519 قتيلاً من بينهم 127 طفلاً.

وذكر المرصد السوري، صباح الأحد، أن أعداد الجرحى جراء الغارات ارتفعت لتصل إلى 2514 شخصاً، مضيفاً أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، حيث لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض الناجمة عن القصف والغارات في وقت تتناقص فيه القدرات الطبية بعد تدمير 10 مراكز طبية بالمنطقة.

وكان المرصد قد ذكر، أمس، أن الغوطة الشرقية تعرضت لقصف جوى بعد دقائق من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً.

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