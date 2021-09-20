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اتصال هاتفي.. الرئيس الصيني ينقل للملك سلمان إدانة بلاده لاعتداء "أرامكو"

خادم الحرمين: المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات ستتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمنها واستقرارها

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بفخامة الرئيس "شي جين بينغ" رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب فخامة الرئيس الصيني خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف مَعملين تابعيْن لشركة أرامكو في بقيق وخريص؛ مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا خطيرًا لأمن واستقرار المملكة والتأثير على سوق الطاقة العالمية.

وأكد فخامته على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمنَ واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها؛ مُبديًا تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط.

من جهته، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامة الرئيس الصيني على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثّل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معمليْ أرامكو، ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتصال هاتفي.. الرئيس الصيني ينقل للملك سلمان إدانة بلاده لاعتداء "أرامكو"
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بفخامة الرئيس "شي جين بينغ" رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب فخامة الرئيس الصيني خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف مَعملين تابعيْن لشركة أرامكو في بقيق وخريص؛ مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا خطيرًا لأمن واستقرار المملكة والتأثير على سوق الطاقة العالمية.

وأكد فخامته على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمنَ واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها؛ مُبديًا تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط.

من جهته، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامة الرئيس الصيني على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثّل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معمليْ أرامكو، ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
06:35 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
09:33 PM

اتصال هاتفي.. الرئيس الصيني ينقل للملك سلمان إدانة بلاده لاعتداء "أرامكو"

خادم الحرمين: المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات ستتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمنها واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بفخامة الرئيس "شي جين بينغ" رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأعرب فخامة الرئيس الصيني خلال الاتصال، عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف مَعملين تابعيْن لشركة أرامكو في بقيق وخريص؛ مشيرًا إلى أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا خطيرًا لأمن واستقرار المملكة والتأثير على سوق الطاقة العالمية.

وأكد فخامته على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمنَ واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها؛ مُبديًا تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط.

من جهته، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لفخامة الرئيس الصيني على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثّل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معمليْ أرامكو، ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها.

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