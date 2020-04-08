"منح الملك سعود" تطلق مبادرة "حتى إشعار آخر"

لاستثمار أوقات الطلاب خلال فترة بقائهم بالمنازل

أطلق نادي طلاب المنح بعمادة شؤون الطلاب، بإدارة طلاب المنح بجامعة الملك سعود، مبادرةً بعنوان "حتى إشعار آخر"، وتضمّن مجموعة من البرامج التفاعلية والخدمية لطلاب وطالبات المنح الخارجية الدارسين في الجامعة.

واشتملت المبادرة على مسابقة ثقافية توعوية للمجتمع من خلال الإنتاج الثقافي والفني والاتصالي، متسقة مع شعار المرحلة "كلنا مسؤول"، وذلك فترة البقاء في المنازل، للراغبين من طلبة المنح في التفاعل الإيجابي مع أزمة فيروس كورونا، والمساهمة في تعزيز الوعي ونشر المعرفة من خلال المهارات التي يمتلكونها لاستثمار فترة البقاء في الحجر المنزلي عبر ممارسة التدوين والفنون عبر مسارين رئيسين هما "الإنتاج المرئي، الإنتاج الكتابي".

ولكل مسار من المسارين عدة فروع من بينها "يوميات طالب في الحجر، التصوير الضوئي، الخط العربي، كتابة المقال، التغريدة الأجمل، الفيديو التوعوي، القصيدة الشعرية، القصة القصيرة، التصميم والرسم".

ووضعت إدارة طلاب المنح عدة شروط وضوابط لهذه المسابقة، وهي أن تكون من إنتاج الطالب نفسه، وأن يراعى في الصور والفيديوهات الوضوح والدقة، وألا يتجاوز الفيديو 60 ثانية، وألا تتجاوز المقالة 300 كلمة ولا تقل عن 250 كلمة، والقصيدة الشعرية لا تتجاوز 10 أبيات، والقصة القصيرة لا تتجاوز 500 كلمة ولا تقل عن 300 كلمة.

واشترطت أن تكون جميع المشاركات مرتبطة بموضوع المبادرة وهو التوعية المجتمعية بأزمة فيروس كورونا، ورصدت لذلك عدداً من الجوائز النقدية والعينية وشهادات التقدير.

وخصصت الإدارة لاستقبال المشاركات عنواناً هاتفياً من خلال "واتساب" هو: 0597039224 وعنواناً بريدياً الكترونياً overseas@ksu.edu.sa وحددت آخر موعد لاستلام المشاركات في 25/ 8/ 1441هـ.