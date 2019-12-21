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الثلاثاء.. أمانة حائل تجري قرعة أراضٍ سكنية لمواطنين وعسكريين

الأمانة نشرت الأسماء ومواعيد القرعة على موقعها

أعلنت أمانة منطقة حائل أسماء 1156 مواطنًا من حائل، تم منحهم أرضًا بالأمر السامي. وحددت الأمانة الثلاثاء والأربعاء 27 - 28 ربيع الآخر ١٤٤١هـ موعدًا لإجراء القرعة بمتنزه المغواة.

من جهتها، ذكرت الأمانة في بيان لها أن لجنة المنح التابعة لأمانة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس حائل البلدي ستقوم بالسحب على قِطَع لعدد من المواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا عام ١٣٩٣هـ.

ونشرت الأمانة الأسماء ومواعيد القرعة على موقعها على الرابط الآتي:

https://www.amanathail.gov.sa/MediaCent

أمانة حائل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الثلاثاء.. أمانة حائل تجري قرعة أراضٍ سكنية لمواطنين وعسكريين
سبق

أعلنت أمانة منطقة حائل أسماء 1156 مواطنًا من حائل، تم منحهم أرضًا بالأمر السامي. وحددت الأمانة الثلاثاء والأربعاء 27 - 28 ربيع الآخر ١٤٤١هـ موعدًا لإجراء القرعة بمتنزه المغواة.

من جهتها، ذكرت الأمانة في بيان لها أن لجنة المنح التابعة لأمانة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس حائل البلدي ستقوم بالسحب على قِطَع لعدد من المواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا عام ١٣٩٣هـ.

ونشرت الأمانة الأسماء ومواعيد القرعة على موقعها على الرابط الآتي:

https://www.amanathail.gov.sa/MediaCent

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:03 PM

الثلاثاء.. أمانة حائل تجري قرعة أراضٍ سكنية لمواطنين وعسكريين

الأمانة نشرت الأسماء ومواعيد القرعة على موقعها

A A A
خالد السليمي - حائل
0
294

أعلنت أمانة منطقة حائل أسماء 1156 مواطنًا من حائل، تم منحهم أرضًا بالأمر السامي. وحددت الأمانة الثلاثاء والأربعاء 27 - 28 ربيع الآخر ١٤٤١هـ موعدًا لإجراء القرعة بمتنزه المغواة.

من جهتها، ذكرت الأمانة في بيان لها أن لجنة المنح التابعة لأمانة المنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس حائل البلدي ستقوم بالسحب على قِطَع لعدد من المواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا عام ١٣٩٣هـ.

ونشرت الأمانة الأسماء ومواعيد القرعة على موقعها على الرابط الآتي:

https://www.amanathail.gov.sa/MediaCent

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