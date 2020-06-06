النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تشاد: تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة وعواصم الأقاليم الأخرى

حتى إشعار آخر بداية من اليوم

قررت جمهورية تشاد تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة أنجامينا وعواصم الأقاليم الأخرى بالبلاد حتى إشعار آخر بداية من اليوم.

جاء ذلك التمديد في قرار أصدره الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن العام الجنرال محمد أبالي صلاح؛ وذلك وفق موقع رئاسة الجمهورية التشادية اليوم.

وسجّلت تشاد أكثر من 790 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا ونحو 66 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تشاد: تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة وعواصم الأقاليم الأخرى
سبق

قررت جمهورية تشاد تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة أنجامينا وعواصم الأقاليم الأخرى بالبلاد حتى إشعار آخر بداية من اليوم.

جاء ذلك التمديد في قرار أصدره الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن العام الجنرال محمد أبالي صلاح؛ وذلك وفق موقع رئاسة الجمهورية التشادية اليوم.

وسجّلت تشاد أكثر من 790 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا ونحو 66 حالة وفاة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:22 AM

تشاد: تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة وعواصم الأقاليم الأخرى

حتى إشعار آخر بداية من اليوم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,644

قررت جمهورية تشاد تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة أنجامينا وعواصم الأقاليم الأخرى بالبلاد حتى إشعار آخر بداية من اليوم.

جاء ذلك التمديد في قرار أصدره الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن العام الجنرال محمد أبالي صلاح؛ وذلك وفق موقع رئاسة الجمهورية التشادية اليوم.

وسجّلت تشاد أكثر من 790 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا ونحو 66 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,268
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,929

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة