وسجّلت تشاد أكثر من 790 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا ونحو 66 حالة وفاة.

جاء ذلك التمديد في قرار أصدره الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن العام الجنرال محمد أبالي صلاح؛ وذلك وفق موقع رئاسة الجمهورية التشادية اليوم.

قررت جمهورية تشاد تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة أنجامينا وعواصم الأقاليم الأخرى بالبلاد حتى إشعار آخر بداية من اليوم.

تشاد: تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة وعواصم الأقاليم الأخرى وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-06 قررت جمهورية تشاد تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة أنجامينا وعواصم الأقاليم الأخرى بالبلاد حتى إشعار آخر بداية من اليوم. جاء ذلك التمديد في قرار أصدره الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن العام الجنرال محمد أبالي صلاح؛ وذلك وفق موقع رئاسة الجمهورية التشادية اليوم. وسجّلت تشاد أكثر من 790 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا ونحو 66 حالة وفاة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 10:22 AM

تشاد: تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة وعواصم الأقاليم الأخرى حتى إشعار آخر بداية من اليوم





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قررت جمهورية تشاد تمديد منع الدخول والخروج من وإلى العاصمة أنجامينا وعواصم الأقاليم الأخرى بالبلاد حتى إشعار آخر بداية من اليوم.

جاء ذلك التمديد في قرار أصدره الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والأمن العام الجنرال محمد أبالي صلاح؛ وذلك وفق موقع رئاسة الجمهورية التشادية اليوم.

وسجّلت تشاد أكثر من 790 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا ونحو 66 حالة وفاة.