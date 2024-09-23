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في ذكرى المجد والتوحيد.. "الغنيم" يهدي الوطن "موطن الأمجاد"

ولسنا من دُعاةِ الحربِ نحن.. ومن يبدأ سيلقى ما بدا له

فاضت قريحة الشاعر يزيد بن عبدالعزيز الغنيم بقصيدة وطنية كتبها بالفصحى، وعنونها بـ"موطن الأمجاد"، فرحاً بالذكرى الـ89 لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد.

وجاءت أبيات القصيدة كالتالي:

حماك الله يا أرض الرسالَهْ
ومهداً للأصالة والعدالَهْ

رُزقت الخير من ربٍّ كريمٍ
وبحكم الشرع أحكمْت اعتدالَهْ

رسمت المجد عهداً بعد عهدٍ
بها رايات من أرسوا رحالَهْ

يدُ اليمنى تبادر بامتنانٍ
ومن ينسى يُذكره مآلهْ

رؤوساً بالعِدا تجتاب شوكاً
ونحن نجوب أصناف الجزالَهْ

(ولسنا من دُعاةِ الحربِ نحن)
ومن يبدأ سيلقى ما بدا لَهْ

ولن نرضى بمجدٍ دون مجدٍ
طموحاً من ينادي في مقالهْ

عناناً للغمائم هُوُّ دربي
ومن يعْزم سيلقى ما غدا لَهْ

ألا يا موطن الأمجاد عِزًّا
لأنتَ لشمسِ هذا الكونِ هالَهْ

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في ذكرى المجد والتوحيد.. "الغنيم" يهدي الوطن "موطن الأمجاد"
سبق

فاضت قريحة الشاعر يزيد بن عبدالعزيز الغنيم بقصيدة وطنية كتبها بالفصحى، وعنونها بـ"موطن الأمجاد"، فرحاً بالذكرى الـ89 لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد.

وجاءت أبيات القصيدة كالتالي:

حماك الله يا أرض الرسالَهْ
ومهداً للأصالة والعدالَهْ

رُزقت الخير من ربٍّ كريمٍ
وبحكم الشرع أحكمْت اعتدالَهْ

رسمت المجد عهداً بعد عهدٍ
بها رايات من أرسوا رحالَهْ

يدُ اليمنى تبادر بامتنانٍ
ومن ينسى يُذكره مآلهْ

رؤوساً بالعِدا تجتاب شوكاً
ونحن نجوب أصناف الجزالَهْ

(ولسنا من دُعاةِ الحربِ نحن)
ومن يبدأ سيلقى ما بدا لَهْ

ولن نرضى بمجدٍ دون مجدٍ
طموحاً من ينادي في مقالهْ

عناناً للغمائم هُوُّ دربي
ومن يعْزم سيلقى ما غدا لَهْ

ألا يا موطن الأمجاد عِزًّا
لأنتَ لشمسِ هذا الكونِ هالَهْ

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
02:55 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
05:43 PM

في ذكرى المجد والتوحيد.. "الغنيم" يهدي الوطن "موطن الأمجاد"

ولسنا من دُعاةِ الحربِ نحن.. ومن يبدأ سيلقى ما بدا له

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
129

فاضت قريحة الشاعر يزيد بن عبدالعزيز الغنيم بقصيدة وطنية كتبها بالفصحى، وعنونها بـ"موطن الأمجاد"، فرحاً بالذكرى الـ89 لتوحيد البلاد تحت راية التوحيد.

وجاءت أبيات القصيدة كالتالي:

حماك الله يا أرض الرسالَهْ
ومهداً للأصالة والعدالَهْ

رُزقت الخير من ربٍّ كريمٍ
وبحكم الشرع أحكمْت اعتدالَهْ

رسمت المجد عهداً بعد عهدٍ
بها رايات من أرسوا رحالَهْ

يدُ اليمنى تبادر بامتنانٍ
ومن ينسى يُذكره مآلهْ

رؤوساً بالعِدا تجتاب شوكاً
ونحن نجوب أصناف الجزالَهْ

(ولسنا من دُعاةِ الحربِ نحن)
ومن يبدأ سيلقى ما بدا لَهْ

ولن نرضى بمجدٍ دون مجدٍ
طموحاً من ينادي في مقالهْ

عناناً للغمائم هُوُّ دربي
ومن يعْزم سيلقى ما غدا لَهْ

ألا يا موطن الأمجاد عِزًّا
لأنتَ لشمسِ هذا الكونِ هالَهْ

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