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"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 511 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في العراق: 3210 إصابات جديدة بكورونا و52 وفاة و3817 حالة شفاء

إجمالي الوفيات 9399 وحالات الشفاء ارتفعت إلى 307482

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 379141 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9399، فيما سجلت 3817 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 307482 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62260، منهم 523 يرقدون في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق: 3210 إصابات جديدة بكورونا و52 وفاة و3817 حالة شفاء
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 379141 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9399، فيما سجلت 3817 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 307482 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62260، منهم 523 يرقدون في العناية المركزة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
04:27 PM

كورونا في العراق: 3210 إصابات جديدة بكورونا و52 وفاة و3817 حالة شفاء

إجمالي الوفيات 9399 وحالات الشفاء ارتفعت إلى 307482

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 379141 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 52 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9399، فيما سجلت 3817 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 307482 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 62260، منهم 523 يرقدون في العناية المركزة.

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