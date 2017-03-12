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أول تعليق لـ"كلوب" بعد خروج "ليفربول" من دوري الأبطال: أخطاء فادحة

بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد 3- 2 على ملعب أنفيلد معقل النادي الإنجليزي

ودّع ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب)، منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد 3- 2 على ملعب أنفيلد معقل النادي الإنجليزي.

وكرر "الروخي بلانكوس"، الفوز على "الريدز" 3- 2، بعدما حقق أتليتيكو مدريد الفوز ذهابًا بهدف دون رد على ليفربول.

وعلق المدير الفني الألماني لليفربول يورغن كلوب على السقوط الكبير لـ"الريدز" قائلًا: "قدمنا مباراة كبيرة خلال 95 دقيقة؛ لكن ارتكبنا أخطاء، واستقبلنا أهدافًا في الأشواط الإضافية، سيطرنا ولعبنا أمام فريق دافع بصورة ممتاز، وبطبيعة الحال حاولنا الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف، ووجدنا صعوبات في ذلك".

وأضاف المدرب الألماني وفق "سكاي نيوز عربية": "أعترف أننا استقبلنا أهدافًا كان علينا ألا نستقبلها في مثل هذه المباراة، ارتكبنا أخطاء فادحة، كان علينا ألا نقوم بها".

وتابع: "الأمور تغيرت في الأشواط الإضافية، حاولنا العودة وقمنا ببعض التغييرات من أجل إضافة الحيوية على وسط الملعب، ولعبنا بقوة من الأجنحة، ولعبنا من الطرفين بصورة ممتازة، وكان هناك تركيز كبير، حاولنا لعب الكرات العرضية، والتي منحتنا هدفنا الأول والذي كان ممتازًا".

وختم "كلوب" تصريحاته قائلًا: "الأداء الذي قدمناه خلال المباراة كان ممتازًا، ولكن النتيجة كانت مخيّبة للآمال مع الأسف".

ليفربول دوري أبطال أوروبا مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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أول تعليق لـ"كلوب" بعد خروج "ليفربول" من دوري الأبطال: أخطاء فادحة
سبق

ودّع ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب)، منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد 3- 2 على ملعب أنفيلد معقل النادي الإنجليزي.

وكرر "الروخي بلانكوس"، الفوز على "الريدز" 3- 2، بعدما حقق أتليتيكو مدريد الفوز ذهابًا بهدف دون رد على ليفربول.

وعلق المدير الفني الألماني لليفربول يورغن كلوب على السقوط الكبير لـ"الريدز" قائلًا: "قدمنا مباراة كبيرة خلال 95 دقيقة؛ لكن ارتكبنا أخطاء، واستقبلنا أهدافًا في الأشواط الإضافية، سيطرنا ولعبنا أمام فريق دافع بصورة ممتاز، وبطبيعة الحال حاولنا الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف، ووجدنا صعوبات في ذلك".

وأضاف المدرب الألماني وفق "سكاي نيوز عربية": "أعترف أننا استقبلنا أهدافًا كان علينا ألا نستقبلها في مثل هذه المباراة، ارتكبنا أخطاء فادحة، كان علينا ألا نقوم بها".

وتابع: "الأمور تغيرت في الأشواط الإضافية، حاولنا العودة وقمنا ببعض التغييرات من أجل إضافة الحيوية على وسط الملعب، ولعبنا بقوة من الأجنحة، ولعبنا من الطرفين بصورة ممتازة، وكان هناك تركيز كبير، حاولنا لعب الكرات العرضية، والتي منحتنا هدفنا الأول والذي كان ممتازًا".

وختم "كلوب" تصريحاته قائلًا: "الأداء الذي قدمناه خلال المباراة كان ممتازًا، ولكن النتيجة كانت مخيّبة للآمال مع الأسف".

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:03 AM

أول تعليق لـ"كلوب" بعد خروج "ليفربول" من دوري الأبطال: أخطاء فادحة

بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد 3- 2 على ملعب أنفيلد معقل النادي الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ودّع ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب)، منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد 3- 2 على ملعب أنفيلد معقل النادي الإنجليزي.

وكرر "الروخي بلانكوس"، الفوز على "الريدز" 3- 2، بعدما حقق أتليتيكو مدريد الفوز ذهابًا بهدف دون رد على ليفربول.

وعلق المدير الفني الألماني لليفربول يورغن كلوب على السقوط الكبير لـ"الريدز" قائلًا: "قدمنا مباراة كبيرة خلال 95 دقيقة؛ لكن ارتكبنا أخطاء، واستقبلنا أهدافًا في الأشواط الإضافية، سيطرنا ولعبنا أمام فريق دافع بصورة ممتاز، وبطبيعة الحال حاولنا الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف، ووجدنا صعوبات في ذلك".

وأضاف المدرب الألماني وفق "سكاي نيوز عربية": "أعترف أننا استقبلنا أهدافًا كان علينا ألا نستقبلها في مثل هذه المباراة، ارتكبنا أخطاء فادحة، كان علينا ألا نقوم بها".

وتابع: "الأمور تغيرت في الأشواط الإضافية، حاولنا العودة وقمنا ببعض التغييرات من أجل إضافة الحيوية على وسط الملعب، ولعبنا بقوة من الأجنحة، ولعبنا من الطرفين بصورة ممتازة، وكان هناك تركيز كبير، حاولنا لعب الكرات العرضية، والتي منحتنا هدفنا الأول والذي كان ممتازًا".

وختم "كلوب" تصريحاته قائلًا: "الأداء الذي قدمناه خلال المباراة كان ممتازًا، ولكن النتيجة كانت مخيّبة للآمال مع الأسف".

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