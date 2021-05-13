في أول أيام العيد.. مشاجرة في مكة بين مقيمَيْن داخل مطعم تنتهي بمقتل أحدهما

الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا بالواقعة.. وإحالة الجاني إلى النيابة العامة

باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة صباح اليوم، الأول من أيام عيد الفطر، حادثة مشاجرة بين مقيمَيْن، نتج منها وفاة أحدهما طعنًا.

وفي التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغًا اليوم، مفاده مشاجرة بين مقيمَيْن من جنسية عربية داخل مطعم في حي العزيزية بمكة المكرمة. ونتح من المشاجرة والاشتباك بين المقيمَيْن مقتل أحدهما طعنًا بواسطة سكين، ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة عند وصوله المستشفى.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا موسعًا حول الحادثة، فيما تمت إحالة الجاني وملف الواقعة إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.