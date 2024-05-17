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"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

الكويت: 1048 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 5 وفيات

ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 14850 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الأحد، تسجیل 1048 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد(كوفید - 19 خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 14850 حالة، في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة؛ إثر إصابتھا بالمرض، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 112 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي: إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا، وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح "السند" أن حالات الاصابة الـ1048 السابقة تضمنت (242 حالات لمواطنین كویتیین) و(242 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(238 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(53 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 1048 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 5 وفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الأحد، تسجیل 1048 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد(كوفید - 19 خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 14850 حالة، في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة؛ إثر إصابتھا بالمرض، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 112 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي: إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا، وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح "السند" أن حالات الاصابة الـ1048 السابقة تضمنت (242 حالات لمواطنین كویتیین) و(242 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(238 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(53 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
03:06 PM

الكويت: 1048 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 5 وفيات

ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 14850 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الأحد، تسجیل 1048 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد(كوفید - 19 خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 14850 حالة، في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة؛ إثر إصابتھا بالمرض، لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 112 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي: إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا، وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھم.

وأوضح "السند" أن حالات الاصابة الـ1048 السابقة تضمنت (242 حالات لمواطنین كویتیین) و(242 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(238 حالة لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(53 حالة لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) وبقیة الحالات من جنسیات أخرى.

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