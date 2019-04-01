"أمير الرياض" يثمن جهود جمعية "وقار"

في خدمة ومساندة كبار السن

بعث أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، خطاب شكر لرئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، عساف بن سالم أبو ثنين؛ على الجهود المبذولة ونجاح مؤتمر وقار لمساندة كبار السن تحت عنوان (أفضل الممارسات لمساندة كبار السن).

وأشاد أمير منطقة الرياض بالمؤتمر الشامل والمتخصص بكبار السن، والذي يهدف إلى مناقشة مختلف قضايا مساندة كبار السن (الطبية، الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية، القانونية، وغيرها) في ظل المتغيرات والتحديات المجتمعية، وبالجهود المميزة التي تقدمها جمعية وقار.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة جمعية وقار، قد رفع لأمير منطقة الرياض خطاب شكر وتقدير على رعايته للمؤتمر وعلى حضوره حفل الافتتاح.