تمديد تكليف "دراج" متحدثاً رسمياً بـ"صحة جازان"

يعدّ أحد الكفاءات القيادية الشابة في مجال التواصل

أصدر مدير عام "صحة جازان"، الأخصائي عبدالرحمن الحربي، اليوم، قراراً يقضي بتمديد تكليف محمد بن حسين دراج بمنصب المتحدث الرسمي باسم "صحة جازان" ورئيساً للتوعية الصحية.

ويعد "دراج" أحد الكفاءات القيادية الشابة التي عملت وتميزت في مجال التواصل والعلاقات والتوعية الصحية.

وأعرب "دراج" عن عظيم امتنانه لهذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون دافعاً وحافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، كما أشاد بدور زملائه بـ"صحة جازان".