"الصميلي" يحصد وسام الاحترافية من الاتحاد العالمي لمدربي الغوص

حصل كبير المدربين الكابتن محمد الصميلي رئيس رابطة غواصي البحر الأحمر بتبوك، على وسام الاحترافية من الاتحاد العالمي لمدربي الغوص المحترفين الأمريكي (بادي)؛ لإكماله عامه العاشر ضمن كبار مدربي الغوص المحترفين عالميًا ممن شاركوا في دعم فلسفة الغوص وفنونه.

ودرب الكابتن محمد الصميلي ما يقارب ثلاثة آلاف غواص على أغلب مستويات الغوص وتخصصاته من مبتدئين ومحترفين ومستجيبين للطوارئ.

وحصل "الصميلي" على المستويات التالية: عضو هيئة تطوير مدربين، عضو مشروع بروجكت أوير لحماية البيئة والشعاب المرجانية، مدرب غوص سكوبا، مدرب الاستجابة الأولية للطوارئ، مدرب العناية الأولية بالأطفال، مدرب تخصصات، مدرب الغوص الليلي، مدرب الغوص العميق، مدرب تعدد الأعماق، مدرب البحث والانتشال، مدرب الملاحة تحت الماء، مدرب الغوص في حطام السفن، مدرب الغوص في الكهوف، مدرب غوص الانجراف، مدرب غوص عبر القوارب، مدرب الغوص باستخدام مركبات الدفع، مدرب الغوص باستخدام الهواء المخصب بالأوكسجين نايتروكس، مدرب استخدام الأوكسجين الصحي، مدرب التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، مدرب التصوير بالفيديو تحت الماء، مدرب صيانة معدات الغوص، مدرب إعادة فرز المخلفات البحرية، غواص تقني تكنكال.