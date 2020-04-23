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الإمارات تخفض حظر التجول ساعتين أثناء شهر رمضان

من الـ10 مساء وحتى الـ6 صباحًا

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الخميس)، بأن الحكومة قلّصت مدة حظر التجول المفروض بأنحاء البلاد بواقع ساعتين ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا خلال شهر رمضان.

ووفقًا لـ"رويترز": لم يتّضح ما إذا كانت دبي الخاضعة لحظر على مدار الساعة منذ 26 مارس (آذار) ضمن القرار الأخير.

وكان الحظر الذي يهدف لكبح انتشار فيروس كورونا، يسري في السابق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تخفض حظر التجول ساعتين أثناء شهر رمضان
سبق

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الخميس)، بأن الحكومة قلّصت مدة حظر التجول المفروض بأنحاء البلاد بواقع ساعتين ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا خلال شهر رمضان.

ووفقًا لـ"رويترز": لم يتّضح ما إذا كانت دبي الخاضعة لحظر على مدار الساعة منذ 26 مارس (آذار) ضمن القرار الأخير.

وكان الحظر الذي يهدف لكبح انتشار فيروس كورونا، يسري في السابق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
06:51 PM

الإمارات تخفض حظر التجول ساعتين أثناء شهر رمضان

من الـ10 مساء وحتى الـ6 صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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39,858

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم (الخميس)، بأن الحكومة قلّصت مدة حظر التجول المفروض بأنحاء البلاد بواقع ساعتين ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحًا خلال شهر رمضان.

ووفقًا لـ"رويترز": لم يتّضح ما إذا كانت دبي الخاضعة لحظر على مدار الساعة منذ 26 مارس (آذار) ضمن القرار الأخير.

وكان الحظر الذي يهدف لكبح انتشار فيروس كورونا، يسري في السابق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا.

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