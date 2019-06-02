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أمير الشمالية: نجاح أعمال قِمم مكة يعكس الدور الريادي للمملكة

رافعاً التهنئة للقيادة على ما صدر عنها من قرارات

رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة التي عُقِدت في مكة المكرمة وما صدر عنها من قرارات سيكون لها -بإذن الله- أثرها الإيجابي على مستقبل الأمتين العربية والإسلامية.

وقال الأمير فيصل بن خالد: "إن هذا النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، ويُبرهن حكمة قادتها -أيدهم الله- وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات".

وأكد أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم رعاية وحرص قيادة المملكة على ما فيه رفعة وخير المواطن الخليجي والعربي والمسلم، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ الوطن، ويديم على العالمين الإسلامي والعربي أمنه واستقراره.

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أمير الشمالية: نجاح أعمال قِمم مكة يعكس الدور الريادي للمملكة
سبق

رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة التي عُقِدت في مكة المكرمة وما صدر عنها من قرارات سيكون لها -بإذن الله- أثرها الإيجابي على مستقبل الأمتين العربية والإسلامية.

وقال الأمير فيصل بن خالد: "إن هذا النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، ويُبرهن حكمة قادتها -أيدهم الله- وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات".

وأكد أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم رعاية وحرص قيادة المملكة على ما فيه رفعة وخير المواطن الخليجي والعربي والمسلم، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ الوطن، ويديم على العالمين الإسلامي والعربي أمنه واستقراره.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
02:39 PM

أمير الشمالية: نجاح أعمال قِمم مكة يعكس الدور الريادي للمملكة

رافعاً التهنئة للقيادة على ما صدر عنها من قرارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة التي عُقِدت في مكة المكرمة وما صدر عنها من قرارات سيكون لها -بإذن الله- أثرها الإيجابي على مستقبل الأمتين العربية والإسلامية.

وقال الأمير فيصل بن خالد: "إن هذا النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، ويُبرهن حكمة قادتها -أيدهم الله- وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات".

وأكد أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم رعاية وحرص قيادة المملكة على ما فيه رفعة وخير المواطن الخليجي والعربي والمسلم، سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ الوطن، ويديم على العالمين الإسلامي والعربي أمنه واستقراره.

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