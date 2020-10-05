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ترقية "ابن معمر" إلى رتبة "عميد"

صدر الأمر السامي الكريم بترقية ناصر بن محمد بن معمر ، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة “عميد”.

وعبَّر “ابن معمر” عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تبارك للعميد ناصر، متمنين له التوفيق والسداد.

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ترقية "ابن معمر" إلى رتبة "عميد"
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية ناصر بن محمد بن معمر ، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة “عميد”.

وعبَّر “ابن معمر” عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تبارك للعميد ناصر، متمنين له التوفيق والسداد.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
11:56 PM

ترقية "ابن معمر" إلى رتبة "عميد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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620

صدر الأمر السامي الكريم بترقية ناصر بن محمد بن معمر ، من منسوبي وزارة الدفاع، إلى رتبته الجديدة “عميد”.

وعبَّر “ابن معمر” عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفاً إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تبارك للعميد ناصر، متمنين له التوفيق والسداد.

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