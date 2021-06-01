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رسميًّا.. "الصحة العالمية" تجيز الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك

المنظمة أكدت أنه يفي بالمعايير الدولية للفعالية والسلامة والتصنيع

أجازت منظمة الصحة العالمية الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني؛ مما يمنح التأكيد للبلدان والمجتمعات أنه يفي بالمعايير الدولية للفعالية والسلامة والتصنيع.

وقالت مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماري إنجيلا سيماو: إن العالم يحتاج إلى لقاحات عديدة لـ(كوفيد-19) لمعالجة عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، حاثةً الشركات المصنّعة على المشاركة في مرفق كوفاكس، وتقاسم تكنولوجيا إنتاج اللقاحات لتصنيعها في أماكن أخرى من العالم والقضاء على الوباء في أسرع وقت.

ووجهت منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم دعوة مشتركة لتوسيع نطاق الوصول العادل للقاحات كورونا واستثمار 50 مليار دولار لإنهاء الوباء لضمان الانتعاش العالمي، وتوليد 9 تريليونات دولار بحلول عام 2025.

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رسميًّا.. "الصحة العالمية" تجيز الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك
سبق

أجازت منظمة الصحة العالمية الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني؛ مما يمنح التأكيد للبلدان والمجتمعات أنه يفي بالمعايير الدولية للفعالية والسلامة والتصنيع.

وقالت مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماري إنجيلا سيماو: إن العالم يحتاج إلى لقاحات عديدة لـ(كوفيد-19) لمعالجة عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، حاثةً الشركات المصنّعة على المشاركة في مرفق كوفاكس، وتقاسم تكنولوجيا إنتاج اللقاحات لتصنيعها في أماكن أخرى من العالم والقضاء على الوباء في أسرع وقت.

ووجهت منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم دعوة مشتركة لتوسيع نطاق الوصول العادل للقاحات كورونا واستثمار 50 مليار دولار لإنهاء الوباء لضمان الانتعاش العالمي، وتوليد 9 تريليونات دولار بحلول عام 2025.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
07:41 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
08:11 PM

رسميًّا.. "الصحة العالمية" تجيز الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك

المنظمة أكدت أنه يفي بالمعايير الدولية للفعالية والسلامة والتصنيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجازت منظمة الصحة العالمية الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك الصيني؛ مما يمنح التأكيد للبلدان والمجتمعات أنه يفي بالمعايير الدولية للفعالية والسلامة والتصنيع.

وقالت مساعدة مدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماري إنجيلا سيماو: إن العالم يحتاج إلى لقاحات عديدة لـ(كوفيد-19) لمعالجة عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، حاثةً الشركات المصنّعة على المشاركة في مرفق كوفاكس، وتقاسم تكنولوجيا إنتاج اللقاحات لتصنيعها في أماكن أخرى من العالم والقضاء على الوباء في أسرع وقت.

ووجهت منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اليوم دعوة مشتركة لتوسيع نطاق الوصول العادل للقاحات كورونا واستثمار 50 مليار دولار لإنهاء الوباء لضمان الانتعاش العالمي، وتوليد 9 تريليونات دولار بحلول عام 2025.

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