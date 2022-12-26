استشاري قلب يُحذّر من خطورة "الشاهي الملغم" ويؤكد أنه جريمة يعاقب عليها القانون

أشار إلى أنه يوضع فيه مواد منشطة لإحياء الحفلات

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من مصطلح "الشاهي الملغم"؛ مؤكدًا أنه يوضع في هذا الشاي مواد منشطة لإحياء الحفلات وتقديمه للآخرين.

واعتبر "النمر"، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنها جريمة يعاقب عليها القانون للتعامل مع مواد مخدرة وإلحاق الضرر بالآخرين وقد تؤدي للوفاة.

من جهة أخرى، قال "النمر": إن ‏تأثير الحبوب المنشطة الكبتاجون على القلب هي تسارع نبضات القلب، وضعف العضلة، وارتفاع الضغط، وارتجاع صمامات القلب، وضيق الشرايين، بالإضافة للوفاة المفاجئة.