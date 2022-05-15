شاهد.. حملة توعوية لفئات العمال بمكة لرفع الوعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية

تنفذها الأمانة تحت شعار "كلنا مسؤول".. وتستمر حتى نهاية شهر رمضان

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة المناسبات والفعاليات وإدارة الحدائق؛ حملة توعوية لفئات العمال بالتعاون مع أبطال الصحة - إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية - بالإدارة العامة للشؤون الصحية بمكة المكرمة بهدف تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى هذه الفئات حول مختلف المشاكل الصحية.

وتفصيلاً، تستمر الحملة تحت شعار "كلنا مسؤول" حتى نهاية شهر رمضان المبارك وتهدف إلى رفع وتعزيز الوعي الصحي حول أنماط الحياة الصحية والصحة والسلامة المهنية بشكل عام، وتوزيع المعقمات والمطهرات التي وفرتها الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات على العمال للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فايروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم مهامهم، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات التوعوية بلغاتهم والتي تسلط الضوء على رفع الوعي الصحي حول إجراءات السلامة المهنية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة.