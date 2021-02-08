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سعر برميل نفط برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ يناير 2020

أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس ارتفعت 1.18 %

تجاوز سعر نفط برنت للمرة الأولى منذ يناير العام الماضي، 60 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات التداول اليوم الإثنين.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بنسبة 0.77 %؛ ما يصل إلى 60.01 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس بنسبة 1.18 %، إلى 57.53 دولار، وفق رويترز.

ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في السوق، بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا حول العالم؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ورفع قيود الحجر الصحي، وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سعر برميل نفط برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ يناير 2020
سبق

تجاوز سعر نفط برنت للمرة الأولى منذ يناير العام الماضي، 60 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات التداول اليوم الإثنين.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بنسبة 0.77 %؛ ما يصل إلى 60.01 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس بنسبة 1.18 %، إلى 57.53 دولار، وفق رويترز.

ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في السوق، بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا حول العالم؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ورفع قيود الحجر الصحي، وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
09:36 AM

سعر برميل نفط برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ يناير 2020

أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس ارتفعت 1.18 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز سعر نفط برنت للمرة الأولى منذ يناير العام الماضي، 60 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات التداول اليوم الإثنين.

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بنسبة 0.77 %؛ ما يصل إلى 60.01 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر مارس بنسبة 1.18 %، إلى 57.53 دولار، وفق رويترز.

ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في السوق، بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا حول العالم؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، ورفع قيود الحجر الصحي، وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء.

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