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أنباء عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب

أفادت وسائل إعلامية، عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
ونقلت "العربية"، مشاهد لاستهداف طيران التحالف لمدرعات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب.

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أنباء عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب
سبق

أفادت وسائل إعلامية، عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
ونقلت "العربية"، مشاهد لاستهداف طيران التحالف لمدرعات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
06:26 PM

أنباء عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلامية، عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
ونقلت "العربية"، مشاهد لاستهداف طيران التحالف لمدرعات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,593
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,348
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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