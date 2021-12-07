أفادت وسائل إعلامية، عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
ونقلت "العربية"، مشاهد لاستهداف طيران التحالف لمدرعات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب.
أنباء عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب
أفادت وسائل إعلامية، عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
ونقلت "العربية"، مشاهد لاستهداف طيران التحالف لمدرعات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب.
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أنباء عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأربصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-07
أفادت وسائل إعلامية، عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
06:26 PM
أنباء عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب
أفادت وسائل إعلامية، عن انفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب، طبقاً لـ"العربية نت".
ونقلت "العربية"، مشاهد لاستهداف طيران التحالف لمدرعات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي في مأرب.
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