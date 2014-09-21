"الشعلان": على الدعاة أن يولوا نشر الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح ونبذ الكراهية عناية خاصة

تفقد إدارة الدعوة بفرع الرياض للوقوف على التجهيزات والخدمات

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان، إدارة الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ للوقوف على التجهيزات والخدمات التي تعمل عليها الإدارة في مجال الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض ومحافظاتها.

وتجول الشيخ الشعلان خلال الزيارة على أقسام الإدارة مطلعاً على مرافقها، مستمعاً لشرح موجز عن البرامج والمناشط التي تقدمها في خدمة العمل الدعوي والإرشادي بمختلف مجالاته، كما زار فضيلته إدارة الجمعيات الأهلية واطلع على سير العمل الدعوي وأعمال الجمعيات.

عقب ذلك عقد الشعلان لقاءً بدعاة الوزارة في الفرع وأوصاهم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وإخلاص النية، وأوصاهم بالحرص على الوطن وتقديم كل ما يحتاجه الناس من نشر مبادئ الشريعة السمحة التي جاءت بالسمع والطاعة واجتماع الكلمة ووحدة الصف.

كما شدد على الدعاة بأن يولوا عناية تامة بنشر الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم التسامح، ونبذ الكراهية، والتحذير من الجماعات الإرهابية ومن الغلو والتطرف والإرهاب، مع المحافظة على الثوابت الشرعية، والسمع والطاعة لولي الأمر.